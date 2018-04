Regen jaagt Alison Van Uytvanck van de baan - Kiki Bertens en Garbina Muguruza aan het feest Redactie

Het WTA-toernooi in het Zwitserse Lugano (250.000 dollar) werd vandaag door regen verstoord. Onder meer de wedstrijd van Alison Van Uytvanck (WTA-51) tegen de Française Océane Dodin (WTA-93) werd stopgezet. Van Uytvanck staat in de eerste set een break voor. Bij 5-4 mag ze morgen voor de set serveren.

Elise Mertens (WTA-20) en Kirsten Flipkens (WTA-74) kwamen nog niet op de baan. Hun wedstrijden werden naar morgen verplaatst. Tweede reekshoofd Mertens geeft in de eerste ronde de Luxemburgse Mandy Minella (WTA-301) partij, Flipkens gaat het gravel op voor een duel tegen de Duitse Carina Witthöft (WTA-57).

Ysaline Bonaventure in eerste ronde uitgeschakeld in Bogota

Ysaline Bonaventure (WTA-133) is er niet in geslaagd zich voor de achtste finales van het met 250.000 dollar gedoteerde WTA-toernooi van Bogota te plaatsen. De 23-jarige Luikse moest in de eerste ronde in 1 uur en 8 minuten met 7-6 (7/4) en 6-1 het onderspit delven voor de Zweedse Johanna Larsson (WTA-73), het derde reekshoofd op het gravel in de Colombiaanse hoofdstad.

Topreekshoofd Garbine Muguruza maakt favorietenrol waar

Garbine Muguruza (WTA 3) heeft het WTA-toernooi in het Mexicaanse Monterrey (hard/250.000 dollar) op haar naam geschreven. De Spaanse, het eerste reekshoofd, versloeg in de finale de Hongaarse Timea Babos (WTA 44) in drie sets. Het werd 3-6, 6-4 en 6-3 na 2 uur en 21 minuten tennis. Voor de 24-jarige Muguruza is het de zesde WTA-toernooizege uit haar carrière, haar eerste dit jaar. Met Roland Garros 2016 en Wimbledon 2017 heeft ze twee grandslamtitels op haar erelijst. Timea Babos, eveneens 24, mikte op een vierde titel. In Monterrey pakte ze in 2012 haar eerste WTA-toernooiwinst.

Kiki Bertens pakt vijfde titel

Kiki Bertens (WTA-27) heeft het met 800.000 dollar gedoteerde WTA-toernooi van Charleston (South Carolina) gewonnen. In de finale maakte de 26-jarige Nederlandse korte metten met de Duitse Julia Görges (WTA-13). Na 58 minuten stond de 6-2, 6-1 eindstand op het bord. Voor Bertens is het de vijfde WTA-titel. In 2012 won ze in Fez, in 2016 in Nürnberg en vorig jaar in Nürnberg en Gstaad. Slechts één keer verloor ze een finale. Dat overkwam haar in 2016 in Gstaad.

David Goffin blijft tiende op amper gewijzigde ATP-ranking

Afgelopen week stonden er door de Davis Cup geen ATP-toernooien op de kalender. Daardoor zijn er amper verschuivingen in het nieuwe klassement. De Spanjaard Rafael Nadal behoudt de eerste plaats voor de Zwitser Roger Federer en de Kroaat Marin Cilic.

David Goffin, die ontbrak in de verloren kwartfinale tegen de Verenigde Staten, blijft tiende en de enige Belg in de top honderd. Ook de rest van de top 40 wijzigt niet.

Elise Mertens behoudt twintigste plaats op WTA-ranking

Elise Mertens blijft nummer twintig van de wereld in het vrouwentennis. De 22-jarige Limburgse behoudt haar plaats op de nieuwe WTA-ranking.

Ook voor de twee andere Belgen in de top 100 verandert er weinig. Alison Van Uytvanck houdt haar 51e plaats vast, Kirsten Flipkens schuift een positie op en staat 74e. Yanina Wickmayer is het nummer 106.

Helemaal bovenaan het klassement blijft de Roemeense Simona Halep de plak zwaaien voor de Deense Caroline Wozniacki en de Spaanse Garbine Muguruza. Die laatste schreef zondag het toernooi in het Mexicaanse Monterrey op haar naam, goed voor haar zesde WTA-titel. In de rest van de top tien zijn er evenmin verschuivingen.

Iets lager op de ranking doet Kiki Bertens een goeie zaak. De Nederlandse toonde zich de beste op het toernooi van Charleston in South Carolina. Ze wordt daarvoor beloond met een sprong van 27 naar 21. De Nederlandse telt in het klassement slechts 60 punten achterstand op Elise Mertens (2.200 tegen 2.140).