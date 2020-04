Recreatief tennis en padel wordt volgende week maandag opgestart: “Bewijzen dat we het vertrouwen waard zijn” Werner Thys

27 april 2020

20u19 0 Tennis Recreatief een balletje kloppen – tennis of padel - kan weer vanaf volgende maandag. Tennis Vlaanderen maakte gisteren de ‘Play Safe & Go-richtlijnen’ bekend. De clubs kunnen met die info nu aan de slag. De competitiespeler moet nog geduld uitoefenen om zich weer op het circuit te wagen.

Onder strikte voorzorgsmaatregelen kan er vanaf 4 mei dus opnieuw getennist worden. Tennissers dienen online via hun club een terrein te reserveren en er wordt gespeeld volgens de ‘Play Safe & Go-richtlijnen’: op het afgesproken uur arriveren, een uur tennissen en terug naar huis. Zowel in tennis als padel mag er alleen 1 tegen 1 gespeeld worden. Uitzondering: gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen mogen wel dubbelen. “We kregen van de overheid groen licht om opnieuw recreatief tennis en padel te spelen, nu moeten onze clubs, onze leden en ook wij als federatie bewijzen dat we dat vertrouwen waard zijn”, zegt Gijs Kooken, CEO van Tennis Vlaanderen. “Het is van het grootste belang dat de ‘Play Safe & Go-regels’ strikt worden opgevolgd.”

Hier is het volledige ‘Play Safe & Go-reglement’ terug te vinden.

De komende weken zal de overheid dan bepalen of er naar een volgende fase kan overgegaan worden. “Als alles goed loopt dan hopen we om vanaf 18 mei met groepslessen te starten en ook dubbelspel weer toe te laten”, aldus Kooken.

Toernooien

De competitiespeler moet nog geduld uitoefenen om aan toernooien en interclub van Tennis Vlaanderen deel te nemen. “Zonder horeca heeft het echt geen zin om toernooien te organiseren”, zegt Kooken. “Het is dus ten vroegste vanaf 8 juni dat er weer toernooien kunnen gepland worden. Ook hier wachten we de verdere richtlijnen af.”

In normale omstandigheden – zonder corona - moest het voorbije weekend de interclubcompetitie van start gaan. In verschillende reeksen werd er dan gestreden om de gewestelijke, Vlaamse en nationale titels. “Enkele weken geleden hadden we reeds een plan A en een plan B voorbereid en er is nu definitief gekozen om plan B op te starten”, zegt Kooken. “De jeugdinterclub wordt dan in juli en augustus afgewerkt en voor de volwassenenreeksen valt de termijn tussen einde augustus en einde september. Onnodig te zeggen dat het geen interclubseizoen wordt zo als de andere jaren. De clubs kunnen nagaan wie nog kan en wil spelen en moeten hun teams opnieuw inschrijven. Dat kan vanaf 1 tot 15 mei voor de jeugd en vanaf 1 tot 7 juli voor de volwassenen.”

En dan nog dit: dit seizoen zou er voor het eerst een nieuwe klassementsberekening in juni gebeuren. Gezien de geringe activiteit – tussen november 2019 en maart 2020 werd er wél competitief getennist – valt die berekening weg.