Raonic tennist niet meer in 2017

De Canadees Milos Raonic (ATP-12) speelt door aanhoudend blessureleed geen tennistoernooien meer in 2017. Dat heeft de Canadese Tennisfederatie vandaag aangekondigd.



De 26-jarige Raonic besliste een kruis te maken over het ATP-toernooi van Wenen (23-29/10) en het Masters 1.000-toernooi in Parijs (30/10-5/11). "Raonic zal gebruik maken van het tussenseizoen om volledig te herstellen. Hij maakt zijn comeback op het ATP-toernooi van Brisbane (1-7 januari 2018)", laat Tennis Canada optekenen.



Raonic sloot 2016 af op de derde plaats op de ATP-ranking, maar kon dit seizoen niet bevestigen. De Canadees bereikte nog wel de kwartfinales van het US Open en Wimbledon, maar kon geen enkel toernooi op zijn palmares bijschrijven. Sinds Wimbledon speelde hij door blessures aan de linkerpols amper drie toernooien. Begin oktober moest hij ook in Tokio de handdoek gooien met last aan de kuit.

Elise Mertens in dubbelspel meteen uitgeschakeld

Elise Mertens werd vandaag samen met Demi Schuurs uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel op het met 250.000 dollar gedoteerde WTA-toernooi van Luxemburg. Het Belgisch-Nederlandse duo moest in anderhalf uur met 6-3, 5-7 en 10-7 het onderspit delven voor de Russische Natela Dzalamidze en de Zwitserse Xenia Knoll. Mertens en Schuurs vormden het derde reekshoofd.