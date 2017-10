Raonic tennist niet meer in 2017 - Flipkens en Bouchard dubbelen verder in Luxemburg 21u15

Bron: Belga 0 AFP

Flipkens met Bouchard naar kwartfinales

Kirsten Flipkens heeft zich samen Eugenie Bouchard voor de kwartfinales van het dubbelspel geplaatst in Luxemburg (250.000 dollar). In de eerste ronde nam het Belgisch-Canadese duo in 46 minuten erg vlot met 6-1 en 6-0 de maat van de Argentijnse Maria Irigoyen en de Zweedse Cornelia Lister.



Om een plaats bij de laatste vier treffen Flipkens en Bouchard de Zwitserse Viktorija Golubic en de Kroatische Darija Jurak, die het vierde reekshoofd vormen op het hardcourt in het Groothertogdom. Door het forfait van de Spanjaarden Lara Arruabarrena en Sara Sorribes zitten Golubic en Jurak zonder spelen in de tweede ronde.

Wim Fissette niet langer coach van Johanna Konta

De Britse Johanna Konta heeft een einde gemaakt aan de samenwerking met haar Belgische coach Wim Fissette. Dat maakte de nummer tien van de wereld vandaag bekend. De 26-jarige in Australië geboren tennisster meldde ook dat ze dit seizoen wegens een voetblessure niet meer in actie zal komen.



"Na lang beraad hebben Wim en ik besloten dat het beter is om de samenwerking te beëindigen. We gaan in de beste verstandhouding uit elkaar en ik wens Wim het allerbeste", zegt Konta in een persbericht. "Ons werk samen was vruchtbaar, ik dank Wim voor zijn geduld, zijn inspanningen en zijn ervaring."



Konta werd pas sinds begin dit jaar getraind door Fissette, die eerder Kim Clijsters, Sabine Lisicki, Simona Halep, Victoria Azarenka en Sara Errani onder zijn hoede had. In april veroverde Konta in Miami haar meest prestigieuze titel en bereikte ze de vierde plaats op de wereldranglijst. Ze schopte het ook nog tot de halve finales van Wimbledon, maar won sindsdien nog slechts twee wedstrijden. Door een voetblessure moest ze deze week forfait geven voor het WTA-toernooi van Moskou en zo zag een kwalificatie voor de WTA Tour Championships nog uit handen glippen.



"Met mijn voet gaat het beter, maar het is beter om nu voor rust en verzorging te opteren", stelt Konta. "Ik start de voorbereiding op 2018 en hoop op een geweldig seizoen."

Getty Images

De Canadees Milos Raonic (ATP-12) speelt door aanhoudend blessureleed geen tennistoernooien meer in 2017. Dat heeft de Canadese Tennisfederatie vandaag aangekondigd.



De 26-jarige Raonic besliste een kruis te maken over het ATP-toernooi van Wenen (23-29/10) en het Masters 1.000-toernooi in Parijs (30/10-5/11). "Raonic zal gebruik maken van het tussenseizoen om volledig te herstellen. Hij maakt zijn comeback op het ATP-toernooi van Brisbane (1-7 januari 2018)", laat Tennis Canada optekenen.



Raonic sloot 2016 af op de derde plaats op de ATP-ranking, maar kon dit seizoen niet bevestigen. De Canadees bereikte nog wel de kwartfinales van het US Open en Wimbledon, maar kon geen enkel toernooi op zijn palmares bijschrijven. Sinds Wimbledon speelde hij door blessures aan de linkerpols amper drie toernooien. Begin oktober moest hij ook in Tokio de handdoek gooien met last aan de kuit.

AFP

Elise Mertens in dubbelspel meteen uitgeschakeld

Elise Mertens werd vandaag samen met Demi Schuurs uitgeschakeld in de eerste ronde van het dubbelspel op het met 250.000 dollar gedoteerde WTA-toernooi van Luxemburg. Het Belgisch-Nederlandse duo moest in anderhalf uur met 6-3, 5-7 en 10-7 het onderspit delven voor de Russische Natela Dzalamidze en de Zwitserse Xenia Knoll. Mertens en Schuurs vormden het derde reekshoofd.