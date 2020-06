Rafael Nadal ziet het somber in: “De US Open? Op dit moment zeg ik nee”

04 juni 2020

16u24

Bron: AP/AD 0 Tennis In de week dat hij in Parijs normaliter op weg zou zijn naar zijn 20ste Grand Slam-titel, keek Rafael Nadal alvast over de zomer heen. De Spaanse tennislegende, die gisteren 34 jaar werd, vraagt zich hardop af of de US Open in augustus wel kan doorgaan. “Zoals het er nu voorstaat, kan ik me er niets bij voorstellen. Nu zeg ik nee.”

In een video-interview met Associated Press draait Nadal vandaag niet om de hete brij heen. Hoofdschuddend reageert de Spaanse gravelkoning op de vraag of de US Open in augustus wel kan doorgaan. “Een paar maanden later... Hopelijk”, zegt Nadal. “We hebben gewoon meer informatie nodig over hoe de situatie in New York over een paar maanden is. Over hoe het virus zich ontwikkelt. We moeten niet vergeten dat New York een van de corona-brandhaarden van de wereld is. Als je het mij nu vraagt, zeg ik ‘nee’. De US Open kan echt niet doorgaan in augustus.”

Nadal verwacht dat er twee sleutelmomenten zijn voor de US Open om de deuren van het Billie Jean King National Tennis Center te kunnen openen: de zekerheid dat hij en zijn collega’s geen enkel risico lopen in New York en dat iedereen veilig kan vliegen. “Zolang dit niet gegarandeerd wordt, kan de US Open niet doorgaan.”

Zoals veel sporten kan er al sinds maart niet meer worden getennist. De WTA en ATP heeft hun Tour al maanden stilliggen. Roland Garros werd al verschoven naar eind september en door Wimbledon ging al een streep voor 2020. “Ik mis het enorm”, zegt de Spanjaard. “Maar tegelijkertijd ben ik totaal niet bezig met tennis. Ik focus me op het leven nu en dat we allemaal weer kunnen leven in een normale maatschappij.”

