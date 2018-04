Rafael Nadal verschalkt boeman van Goffin en staat voor twaalfde keer in finale Monte Carlo Redactie

21 april 2018

15u51

Bron: Belga 0 Tennis Rafael Nadal heeft zich geplaatst voor de finale van het Masters 1.000 toernooi in Monte Carlo (gravel/4.872.105 euro). De Spaanse nummer 1 van de wereld klopte in de halve finales de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 5) in twee sets: 6-4 en 6-1. De wedstrijd duurde een uur en 32 minuten.

In de finale wacht de Duitser Alexander Zverev (ATP 4) of de Japanner Kei Nishikori (ATP 36). Het is voor Nadal al de twaalfde eindstrijd. Nadal is de titelhouder in Monaco en won het toernooi al tienmaal. Vorig jaar toonde hij zich in de finale sterker dan zijn landgenoot Albert Ramos Viñolas.

Goffin verloor in de kwartfinales in twee sets van Dimitrov.