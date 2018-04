Rafael Nadal verschalkt boeman van Goffin en staat voor twaalfde keer in finale Monte Carlo - Elleboog houdt Nick Kyrgios langer aan de kant Redactie

21 april 2018

17u49

Bron: Belga 0 Tennis Rafael Nadal heeft zich geplaatst voor de finale van het Masters 1.000 toernooi in Monte Carlo (gravel/4.872.105 euro). De Spaanse nummer 1 van de wereld klopte in de halve finales de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 5) in twee sets: 6-4 en 6-1. De wedstrijd duurde een uur en 32 minuten.

In de finale wacht de Duitser Alexander Zverev (ATP 4) of de Japanner Kei Nishikori (ATP 36). Het is voor Nadal al de twaalfde eindstrijd. Nadal is de titelhouder in Monaco en won het toernooi al tienmaal. Vorig jaar toonde hij zich in de finale sterker dan zijn landgenoot Albert Ramos Viñolas.

Goffin verloor in de kwartfinales in twee sets van Dimitrov.

Elleboog houdt Nick Kyrgios langer aan de kant

Nick Kyrgios heeft zijn rentree opnieuw moeten uitstellen. De nummer 25 van de wereld kampt al wekenlang met pijn aan zijn elleboog. Op advies van zijn medische team heeft Kyrgios daar nu een cortisoneninjectie in laten zetten. Dat betekent wel dat hij de graveltoernooien van begin mei in Estoril en Madrid van zijn programma moet schrappen.

"Dat vind ik heel jammer", schrijft de Australische tennisser op zijn Twitteraccount. "Het spijt me zeer voor mijn fans in Estoril en Madrid, maar mijn elleboog moet eerst weer in orde zijn zodat ik op niveau kan presteren. Hopelijk begrijpt iedereen dat."

Kyrgios kreeg last van zijn elleboog tijdens de Davis Cup-ontmoeting met Duitsland, begin februari. De 22-jarige Australiër, die in januari zegevierde in Brisbane, moest zich daardoor onder meer afmelden voor de ATP-toernooi van Rotterdam en Indian Wells. Kyrgios liet zich de afgelopen weken alleen zien in Miami en Houston. Hij strandde daar in respectievelijk de derde ronde en de kwartfinales.