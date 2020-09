Rafael Nadal staat niet te springen voor fans op Roland Garros: “Afwachten hoe virus evolueert” SVL

14 september 2020

19u43

Bron: Belga 0 Tennis Rafael Nadal (34), die voor het eerst terug op het court staat op het toernooi van Rome, drukt zich wat terughoudend uit over het idee om op Roland Garros opnieuw met supporters te spelen. De Spanjaard roept op om eerst nog te bekijken “hoe het virus zich evolueert” in de komende weken.

Toen Nadal gevraagd werd over het idee om terug voor supporters te spelen, stelde hij dat het afhangt van “hoe de situatie er zal uitzien op Roland Garros”. “Afhankelijk van hoe het virus de komende weken evolueert, hopelijk in de goede zin, moeten we voorzichtig zijn en wachten of de situatie verbetert”, aldus de nummer 2 van de wereld.

Nadal zou het grandslamtoernooi in Parijs voor de 13de keer kunnen winnen en ook het aantal grandslamzeges van zijn concurrent Roger Federer kunnen evenaren met 20 stuks. Het toernooi zal vanwege het coronavirus uitzonderlijk van start gaan in de herfst (27 september-11 oktober). De organisatoren hopen tot 11.500 toeschouwers per dag te kunnen ontvangen.

Het Masters 1.000-toernooi van Rome, dat vandaag van start ging, wordt gespeeld achter gesloten deuren, net als de US Open. In New York ontbrak Nadal vanwege de gezondheidscrisis. “We kunnen in Parijs niet bij de fans zijn en we kunnen ook niet bij mensen komen die niet in onze ‘bubbel’ zitten, dus ik denk dat er een scheiding zal zijn. We hopen dat het goed geregeld zal zijn en dat we ons even veilig kunnen voelen als hier in Rome, alsof we in een ‘bubbel’ zitten”, besloot Nadal.

