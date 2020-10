Rafael Nadal speelt 100ste match op Roland Garros: de waanzinnige cijfers van de gravelkoning in Parijs Redactie

06 oktober 2020

10u08

Bron: La Capitale/AD 0 Tennis Rafael Nadal speelt vandaag in de kwartfinale tegen Jannik Sinner zijn 100ste wedstrijd op Roland Garros. Hieronder enkele imponerende cijfers van dé gravelkoning in Parijs.

97,98: Nadal werkte 99 wedstrijden af op Roland Garros, 97 keer trok hij aan het langste eind. Goed voor een winstpercentage van 97,98%. Waanzin.

2: 97 overwinningen in 99 matchen, dat betekent ook 2 nederlagen. Alleen Robin Söderling (2009) en Novak Djokovic (2015) slaagden erin de Spanjaard in zijn tweede huiskamer te verslaan. In 2016 moest Nadal zich na twee gewonnen rondes terugtrekken, dat wordt niet geteld als een nederlaag.

289: het aantal sets dat Nadal op Roland Garros in de wacht sleepte. ‘Rafa’ verloor er 27.

19: het aantal keer dat Nadal een set met 6-0 won.

8,3: Nadal speelde in zijn carrière 1.197 wedstrijden. Daarvan werkte hij er 8,3% af op Roland Garros.

4u53: de langste match van Nadal op Roland Garros duurde 4 uur en 53 minuten. In de derde ronde van 2006 rekende Nadal af met Paul-Henri Mathieu. De setstanden: 5-7, 6-4, 6-4, 6-4.

7: Nadal nam het in Parijs het vaakst op tegen Novak Djokovic: zeven keer. Zesmaal keek hij Roger Federer in de ogen.

76: het aantal keer dat Nadal de klus in drie sets klaarde. De Spanjaard won zeventien keer in vier sets en tweemaal in vijf sets. Twee keer profiteerde hij van een opgave.

22: Nadal bekampte spelers van 22 verschillende nationaliteiten in Parijs. Twee keer stond hij tegenover een Belg: Xavier Malisse en David Goffin.

12: de voorsprong van Nadal qua aantal wedstrijden op Roland Garros. Federer speelde 87 matchen (70 gewonnen, 17 verloren) op het graveltoernooi, Djokovic volgt op plaats drie met 86 partijen (72 gewonnen, 14 verloren).

234 uur en 10 minuten: Nadal stond precies 234 uur en 10 minuten op het gravelterrein. Bijna tien volle dagen.

19.071.955: het prijzengeld dat Nadal dankzij zijn 97 overwinningen en 12 eindzeges op Roland Garros won: 19.071.955 euro.

261: Nadal sloeg in totaal 261 aces op Roland Garros. Gemiddeld 2,64 per match.

Stats van Nadal, jaar per jaar:

