Rafael Nadal klopt Grigor Dimitrov (alweer) en bereikt finale in Peking 13u33

Bron: Belga 0 Photo News Tennis Rafael Nadal (ATP 1) heeft zich vandaag geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in de Chinese hoofdstad Peking (hard/3.028.080 dollar).

De 31-jarige Spanjaard versloeg in de halve finales de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 8) in drie sets: 6-3, 4-6 en 6-1. In de finale wacht de winnaar van het duel tussen de Duitser Alexander Zverev (ATP 4) en de Australiër Nick Kyrgios (ATP 19). Nadal maakt jacht op zijn zesde titel van het seizoen.



Voor Nadal was het zijn negende zege in tien duels met Dimitrov. Zijn enige nederlaag tegen de Bulgaar kwam vorig jaar tot stand, uitgerekend in Peking in de kwartfinales.

AFP

Lees ook: David Goffin worstelt zich voorbij qualifier in Tokio