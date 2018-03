Rafael Nadal geeft forfait voor Indian Wells en Miami - Azaranka maakt rentree -Del Potro klopt Thiem in Acapulco Redactie

Azarenka maakt comeback in Indian Wells

De 28-jarige Wit-Russische Victoria Azarenka maakt volgende week in Indian Wells (8.648.508 dollar) haar rentree op de tennisbaan. De voormalige nummer een van de wereld komt naar het hoog aangeschreven toernooi in Californië omdat ze haar zoon Leo daar zonder problemen mee naartoe kan nemen. Azarenka is al maandenlang verwikkeld in een juridische strijd met haar ex om de voogdij van het jongetje, die in december 2016 werd geboren.

Vorig jaar maakte Azarenka al een kortstondige comeback. De tweevoudige winnares van het Australian Open (2012, 2013) deed in de zomer mee aan het WTA-toernooi van Mallorca en aan Wimbledon, waar ze de vierde ronde haalde. Daarna liet ze zich niet meer zien op de tennisbaan vanwege een conflict met haar ex. Azarenka wil niet zonder haar zoontje op stap en bleef daarom in Californië, waar ze woont. Het toernooi van Indian Wells is in de buurt en dus maakt de winnares van twintig WTA-titels daar haar rentree.

Op de wereldranglijst is Azarenka naar de 203e plaats afgezakt. Ze kreeg een wildcard voor het hardcourttoernooi dat ze in 2012 en 2015 won. "In heb altijd graag in Indian Wells gespeeld en keer met veel plezier terug naar de Californische woestijn om er voor een derde titel te strijden", bedankte Azarenka.

Wickmayer out in Challanger Indian Wells

Yanina Wickmayer (WTA-116) is uitgeschakeld in de kwartfinales van het met 125.000 dollar gedoteerde WTA Challenger Series-toernooi van Indian Wells (Californië). De 28-jarige Vlaams-Brabantse moest in 1 uur en 3 minuten met tweemaal 6-3 de duimen leggen voor de Oekraïense Kateryna Bondarenko (WTA-84).

Lucas Pouille en Roberto Bautista Agut strijden om titel

De 24-jarige Fransman Lucas Pouille (ATP-15) en de 29-jarige Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP-23) spelen zaterdag de finale van het met 2.623.485 dollar gedoteerde ATP-toernooi van Dubai (Verenigde Arabische Emiraten). Tweede reekshoofd Pouille worstelde zich in 2 uur en 19 minuten met 6-3, 6-7 (4/7) en 7-6 (7/5) voorbij de Serviër Filip Krajinovic (ATP-34). Derde reekshoofd Bautista Agut had 1 uur minder nodig om zich met 6-3 en 6-4 van de Tunesiër Malek Jaziri (ATP-117) te ontdoen.

Pouille gaat zaterdag voor een zesde ATP-titel, de tweede dit seizoen. Drie weken terug ging hij in Montpellier met de zege aan de haal. In Marseille was hij vorige week runner-up. Ook Bautista Agut was dit jaar al succesvol. Hij bracht in januari in Auckland een zevende ATP-toernooi op zijn palmares.

In de onderlinge confrontaties leidt Bautista Agut met 2-1. Pouille kwam wel als winnaar uit de jongste ontmoeting. In 2016 schakelde hij Bautista Agut in de 1/16 finales van het US Open met 3-6, 7-5, 2-6, 7-5 en 6-1 uit. Bautista Agut en Pouille vochten hun vorige drie duels op hardcourt uit en dat is ook in Dubai de ondergrond.

Rafael Nadal geeft forfait voor Indian Wells en Miami

Rafael Nadal zal deze maand niet aantreden in de Masters 1.000-toernooien van Indian Wells (Californië) en Miami (Florida). Dat maakte de 31-jarige Spanjaard vrijdag bekend. Eerder deze week gaf de nummer twee van de wereld in laatste instantie ook al forfait voor het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco.

Nadal heeft nog altijd last van de blessure aan het rechterbovenbeen die hij tijdens het Australian opliep. Eind januari gaf hij in Melbourne op in de kwartfinales, ondanks een 2-0 voorsprong in een vijfde set tegen de Kroaat Marin Cilic (ATP-3). Sindsdien kwam hij niet meer in actie en moest hij de eerste plaats op de wereldranglijst aan Roger Federer afstaan.

"Ik ben niet in staat Indian Wells of Miami te spelen. Ik moet eerst herstellen en moet me daar goed voor verzorgen. Dat heeft tijd nodig", verklaarde Nadal. "Het was pijnlijk om me te moeten afmelden in Acapulco en het is ook heel vervelend dat ik niet in de Verenigde Staten kan spelen."

Vorig jaar werd Nadal in Indian Wells in de achtste finales uitgeschakeld door Federer. In Miami was de Zwitser hem in de finale opnieuw te baas. Het was de vijfde keer dat Nadal naast een eerste toernooizege greep in Miami. Het toernooi van Indian Wells heeft hij al drie keer op zijn palmares (2007, 2009, 2013).

Del Potro klopt Thiem

De Argentijn Juan Martin Del Potro (ATP 9) heeft zich geplaatst voor de halve finales op het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco (hardcourt/1.642.795 dollar). Del Potro klopte in de topaffiche van de kwartfinales de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 6), de winnaar in 2016 in Acapulco, in twee sets (6-2 en 7-6 (9/7)). In de halve finales volgt een clash met het Duitse topreekshoofd Alexander Zverev (ATP 5).

Zverev had zelf weinig moeite met de Amerikaan Ryan Harrison (ATP 60) en won in twee sets (6-4 en 6-1). De Duitser is de hoogst gerangschikte in Acapulco, nadat nummer één van de wereld Rafael Nadal dinsdag al forfait gaf, met een nieuwe opstoot van zijn bovenbeenblessure. De enige eerdere confrontatie tussen Zverev en Del Potro, in Shanghai vorig jaar, eindigde in een overwinning van de Argentijn.

In de tweede halve finale treft de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 8) de Amerikaan Jared Donaldson (ATP 59). Anderson maakte in twee sets (7-6 (7/5) en 6-4) korte metten met de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 29), terwijl Donaldson snel afrekende (6-3 en 6-1) met de Spaanse veteraan Feliciano Lopez (ATP 38).