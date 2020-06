Rafael Nadal en Pau Gasol zamelen meer dan 14 miljoen euro in voor Spaanse Rode Kruis ODBS

07 juni 2020

19u10

Bron: Belga 0

Een crowdfunding van sporters Rafael Nadal en Pau Gasol heeft al meer dan veertien miljoen euro opgeleverd voor het Spaanse Rode Kruis, zo raakte zondag bekend. Het geld zal gebruikt worden voor de bestrijding van de coronapandemie. “Ik denk dat we iets heel moois hebben bereikt”, zei Nadal op Instagram in een gesprek met Gasol. “Jij en ik hebben de vlam aangestoken, maar de reactie van onze vrienden en bekenden is echt spectaculair te noemen.” Beide sporters hadden de actie eind maart op poten gezet en hoopten elf miljoen euro in te zamelen voor het zwaar getroffen Spanje, waar er 240.000 besmettingen en meer dan 27.000 doden geregistreerd werden. Inmiddels is de pandemie er onder controle.