Rafael Nadal eist 100.000 euro van Franse oud-minister 20u02 0 Getty Images Tennis Tennisser Rafael Nadal heeft in de correctionele rechtbank in Parijs 100.000 euro geëist van Roselyne Bachelot, een voormalige Franse minister van Sport en Volksgezondheid. Zij had hem vorig jaar op televisie van dopinggebruik beschuldigd.

Bachelot zei in maart 2016 naar aanleiding van de positieve plas van Maria Sharapova dat Nadal, die in 2012 langdurig afwezig was, een blessure had geveinsd om een positieve dopingcontrole te verbergen. "We weten dat de fameuze blessure van Rafael Nadal, toen hij zeven maanden stopte, zeker te wijten was aan een positieve plas", zei de Française toen op de zender D8.



De uitspraak had "grote gevolgen voor de huidige of toekomstige sponsors" van de Spanjaard, aldus zijn advocaat vrijdag in de rechtbank. "Hij heeft me gevraagd zijn medisch dossier door te geven, om de zaak voor eens en voor altijd te sluiten."



De advocaat van Bachelot bracht daar tegenin dat het antidopingprogramma van de internationale tennisfederatie "altijd van een verbijsterende laksheid was", en dat de oud-minister zich vooral baseerde op uitspraken van spelers zoals onze landgenoot Christophe Rochus. Hij wil zijn cliënte een schadevergoeding van één symbolische euro laten betalen. De uitspraak volgt op 16 november.