Rafael Nadal doneert een miljoen euro aan slachtoffers overstromingen op Mallorca LPB

20 december 2018

17u29

Bron: afp 0

Toptennisser Rafael Nadal heeft een miljoen euro overgemaakt aan de slachtoffers van de overstromingen op Mallorca, die in oktober aan dertien mensen het leven kostten. Dat meldt de burgemeester van Sant Llorenç, het meest getroffen dorpje.

Nadal, zelf afkomstig van het eiland, "wilde de getroffen personen een economische duw in de rug geven", aldus burgemeester Mateu Puigros. "Namens de gemeente en zijn inwoners - in het bijzonder zij die getroffen werden door de overstromingen - bedanken we Nadal voor zijn medeleven."

Op 9 oktober werden de inwoners van Sant Llorenç verrast door een stortvloed. Dertien personen - waaronder zes toeristen (drie Duitsers, twee Britten en een Nederlandse) - overleefden de ramp niet. Nadal nam nadien meteen het initiatief door te helpen de stad schoon te maken. Hij stelde zijn tennisacademie in Manacor ook open om slachtoffers op te vangen.