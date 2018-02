Rafael Nadal blijft op de sukkel: hij geeft ook forfait voor Acapulco Redactie

28 februari 2018

06u37

Bron: Belga 0 Tennis 's Werelds nummer twee Rafael Nadal heeft in laatste instantie forfait gegeven voor het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco (1.642.795 dollar). De 31-jarige Spanjaard verklaarde dat hij opnieuw last heeft van een blessure aan het bovenbeen.

"Tijdens mijn laatste training voor het toernooi had ik opnieuw last van de blessure die ik in Australië opliep", verklaarde Nadal. "De dokters hebben me de raad gegeven om niet te spelen, omdat ik de blessure zou kunnen verergeren."

Eind januari gaf Nadal ondanks een 2-0 voorsprong in een vijfde set tegen de Kroaat Marin Cilic (ATP-3) op in de kwartfinales van het Australian Open. Sindsdien kwam hij niet meer in actie en moest hij de eerste plaats op de wereldranglijst aan Roger Federer afstaan.

Vorig jaar bereikte Nadal de finale van het Mexicaanse hardcourttoernooi. Daarin moest hij toen de duimen leggen voor de Amerikaan Sam Querrey (ATP-11). Nadal won het toernooi wel in 2005 en 2013, toen er nog op gravel gespeeld werd.

Nadal was eerste reekshoofd op het toernooi en zou in de eerste ronde aantreden tegen zijn landgenoot Feliciano Lopez (ATP-38). Die geeft nu de Japanse lucky loser Taro Daniel (ATP-107) partij.