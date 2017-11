Rafael Nadal beëindigt jaar als 's werelds nummer één - deelname ATP Finals nadert voor Goffin Redactie

17u45

Bron: Belga 0 EPA Rafael Nadal na zijn overwinning tegen Hyeon Chung.

Goffin ziet met Tsonga concurrent wegvallen

Jo-Wilfried Tsonga (ATP-15) zal zich niet plaatsen voor de ATP World Tour finals. De 32-jarige Fransman sneuvelde vandaag in de tweede ronde van het Masters 1.000-toernooi van Parijs-Bercy (4.273.775 euro). In een Frans onderonsje moest hij verrassend met 2-6, 7-6 (7/4) en 6-2 het onderspit delven voor kwalificatiespeler Jullien Benneteau (WTA-83).

David Goffin (ATP-10) zag zo alweer een belangrijke concurrent voor de seizoensfinale afvallen. Eerder op de dag zag hij ook al de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP-16) uit de race verdwijnen en sinds dinsdag kunnen de Spanjaard Pablo Carreno Busta (ATT-11) en de Amerikaan Sam Querray (ATP-13) hem niet meer bedreigen. Vier spelers kunnen dat nog wel. Dat zijn de Argentijn Juan Martin del Potro (ATP-17), de Fransman Lucas Pouille (ATP-18), de Amerikaan John Isner (ATP-14) en de Spanjaard Robero Bautista Agut (ATP-23).





Als Goffin zich vanavond voor de achtste finale plaatst in Parijs, hoeft hij ook die laatste twee niet meer te vrezen.Goffin staat in de kwartfinales tegenover de Fransman Adrian Mannarino (ATP-28). Bij succes is Benneteau zijn volgende tegenstander.

Photo News David Goffin.

Nadal sluit seizoen af als nummer een

Rafael Nadal beëindigt het jaar als de nummer een van de wereld. De 31-jarige Spanjaard plaatste zich vandaag met een 7-5, 6-3 zege tegen de Zuid-Koreaan Chung Hyeon (ATP-55) voor de achtste finales van het Masters 1.000 in Parijs-Bercy (4.273.775) en kan daardoor niet meer bijgebeend worden door Roger Federer (ATP-2) op de wereldranglijst.

Het is de vierde keer dat Nadal het seizoen als nummer een van de wereld afsluit. Hij deed dat eerder in 2008, 2010 en 2013. Nadal voegde dit seizoen zes titels aan zijn palmares toe, met daarbij twee Grand Slams en twee Masters 1.000-toernooien. In juni won hij een tiende keer Roland-Garros, in september een derde keer het US Open. Daarnaast was hij de beste in Monte-Carlo (4.273.775 euro), Madrid (5.439.350 euro), Barcelona (2.424.905 euro) en Peking (3.028.080 dollar). In het Australian Open, Acapulco en de Masters 1.000 van Miami en Shanghai was hij runner-up. In zijn carrière won Nadal 75 ATP-toernooien, waaronder 16 Grand Slams.

In vier onderlinge duels moest Nadal dit jaar wel telkens het onderspit delven voor Federer. De Zwitser pakte ook meer titels als Nadal (zeven, met daarbij Australian Open en Wimbledon), maar speelde te weinig toernooien om op de wereldranglijst een echte bedreiging te vormen.

EPA Rafael Nadal.