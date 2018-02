Racistische aantijgingen aan adres van tennisspeler Donald Young worden onderzocht Redactie

14 februari 2018

11u39

Bron: Belga 0 Tennis De ATP heeft bevestigd een onderzoek te openen naar racistische aantijgingen aan het adres van de Amerikaan Donald Young (ATP 65). Hij zou in de wedstrijd van de eerste ronde van het ATP-toernooi in New York uitgescholden zijn door zijn landgenoot Ryan Harrison (ATP 44).

Tijdens de eerste set kregen beide spelers woorden en moesten uit elkaar gehaald worden door de scheidsrechter. "De ATP neemt eventuele racistische aantijgingen heel erg serieus", reageert de internationale tennisbond in een persbericht. "We zullen de videobeelden grondig onderzoeken en geen commentaar geven op het incident vooraleer we tot een conclusie zijn gekomen."

Op Twitter gingen beide kemphanen na de wedstrijd gewoon verder. "Ik ben gechoqueerd en teleurgesteld in jou, Ryan Harrison, dat je midden in ons duel me vertelde hoe je over me dacht als zwarte tennisspeler. Ik dacht dat dit een 'gentleman's sport' was", liet de 28-jarige Young optekenen.

Harrison ontkende elke racistische uitspraak. "De beschuldigingen door Donald Young aan mijn adres zijn volledig fout. Ik ben erg teleurgesteld dat een speler zo reageert na een wedstrijd te hebben verloren. De audio- en videobeelden zullen me voor honderd procent vrijpleiten."

De 25-jarige Harrison won de partij uiteindelijk in twee sets (6-3 en 7-6 (7/4)).