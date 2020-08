Race tegen de klok voor Clijsters? Over twee weken begint het echte werk, maar buikspierblessure heeft tijd nodig FDW

04 augustus 2020

07u00 0 Tennis Over goed veertien dagen wordt Kim Clijsters in New York verwacht om het naar daar verhuisde WTA-­toernooi van Cincinnati met een wildcard aan te vatten. Tijd genoeg om die ­buikspierblessure achter zich te laten?

“Wat een dag! Zo trots vandaag op de vechtlust van Team Geweldig!” en “Wat een fantastische drie weken met New York Empire. Zo’n geweldige energie! Elk punt stonden we klaar voor mekaar.” Kim Clijsters (37) uitte gisteren op Twitter nog eens haar vreugde nadat haar ploeg voor het eerst de titel in het World Team Tennis veroverde, iets dat ze een dag eerder ook al op de baan van het ‘Greenbrier-resort’ in West Virginia had gedaan.

What a great 3 weeks with @nyempiretennis #TeamAwesome such great energy - we had each other’s back for every point! 💪 @lukebjensen @nealskupski #jacksock @nicole_melichar @CoCoVandey @sabinelisicki @savvy_bap #kvetapeachke #EveryPointCounts @WorldTeamTennis pic.twitter.com/duBmx7oAoJ Kim Clijsters(@ Clijsterskim) link

Bij haarzelf zorgde deze triomf in de gemengde ploegencompetitie evenwel ook voor gemengde gevoelens en was niet alles ‘geweldig’. De buikspierblessure die Clijsters sinds 25 juli parten speelde, zorgde ervoor dat ze de laatste vijf duels aan de zijkant moest toekijken en haar team enkel als ballenmeisje, coach en ervaringsdeskundige kon bijstaan. Lastig, dit letsel. Niet zo ernstig dat er helemaal niet meer getennist kan worden – ­Clijsters trainde de afgelopen week zonder haar service te gebruiken –, maar wel iets dat kan aanslepen en enkel helemaal geneest door volledige rust te nemen.

Daar is nu geen tijd meer voor. Over twee ­weken begint het echte werk in New York en zullen we pas weten of Clijsters fit genoeg is om officiële wedstrijden – in het WTT ging elk partijtje naar vijf gewonnen games – af te haspelen. Niet vergeten dat de Limburgse mama negen jaar geleden, tijdens haar eerste comeback, een scheurtje in haar buikspieren opliep in augustus en daarna de rest van het seizoen thuis moest uitzitten.

Scepsis

Geen paniek, claimt vooralsnog de entourage, alles komt in orde. Een zekere scepsis valt echter niet te onderdrukken. Clijsters had ­tijdens haar eerste twee toernooien – in ­februari in Dubai en Monterrey – ook al last aan de knieën en zal mogelijk ook nu niet in de best mogelijke omstandigheden aan de start van de Western & Southern Open ­komen. Een race tegen de klok? Misschien dat de coronapandemie haar nog een handje kan helpen.

