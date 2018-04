Querrey brengt VS op 2-0 na winst tegen Bemelmans in Davis Cup lva

07 april 2018

05u36

Bron: Belga 0 Tennis Sam Querrey (ATP 14) heeft na winst tegen Ruben Bemelmans (ATP 110) de voorsprong van de Verenigde Staten in de kwartfinales van de Davis Cup uitgebouwd tot 2-0. De Amerikaan won vrijdag (lokale tijd) in Nashville (indoor hardcourt) in minder dan 2 uur en 10 minuten in drie sets: 6-1, 7-6 (7/5) en 7-5.

Eerder op vrijdag moest ook Joris De Loore (ATP 319) al zijn meerdere erkennen in John Isner (ATP 9). De 32-jarige Amerikaan had het wel moeilijker dan verwacht tegen onze 24-jarige landgenoot. Na 3 uur en 15 minuten was de eindstand 6-3, 6-7 (4/7), 7-6 (10/8) en 6-4.

Zaterdag neemt het Limburgse dubbelduo Sander Gille (ATP dubbel 84) en Joran Vliegen (ATP dubbel 98) het normaal gezien op tegen Jack Sock (ATP 16) en Ryan Harrison (ATP 54).