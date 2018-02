Qualifier Bonaventure stoomt door naar kwartfinales in Boedapest - Van Uytvanck tegen Chinese Zhang Redactie

22 februari 2018

16u25

Bron: Belga 2

Van Uytvanck versus Zhang Shuai

Alison Van Uytvanck (WTA-80) staat vrijdag in de kwartfinales van het WTA-toernooi van Boedapest (250.000 dollar) tegenover de Chinese Zhang Shuai (WTA-34). In de tweede ronde had tweede reekshoofd Zhang de handen vol met de Slovaakse kwalificatiespeelster Jana Cepelova (WTA-114). Ze moest twee matchballen redden, maar trok uiteindelijk wel met 2-6, 7-6 (7/4) en 6-3 aan het langste eind. Van Uytvanck plaatste zich gisteren al voor de kwartfinales door het Roemeense vijfde reekshoofd Mihaela Buzarnescu (WTA-39) met 6-1 en 6-0 in te maken. Tegen de 29-jarige Zhang kwam de 23-jarige Vlaams-Brabantse nooit eerder in actie.

Ook Bonaventure in kwartinale

Ysaline Bonaventure (WTA 154) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in de Hongaarse hoofdstad Boedapest (hard/250.000 dollar). De 23-jarige kwalificatiespeelster haalde het in de tweede ronde in twee sets met 6-4 en 6-1 van het twee jaar jongere Kroatische achtste reekshoofd Donna Vekic (WTA 53). In de kwartfinale treft ze de Duitse Mona Barthel (WTA-74). Die schakelde het Hongaarse derde reekshoofd Timea Babos (WTA-35) in de tweede ronde met 6-4, 4-6 en 6-3 uit.

Eerder op de dag slaagde Kirsten Flipkens (WTA 67) er niet in zich te plaatsen voor de kwartfinales. De Kempense moest haar meerdere erkennen in de Slowaakse Dominika Cibulkova (WTA 33), het eerste reekshoofd. Na 1 uur en 13 minuten gaf het scorebord de setstanden 6-4 en 6-2 aan.