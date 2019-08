Primeur: Zuid-Koreaan wint als eerste dove tennisser ooit duel op ATP-toernooi LPB

20 augustus 2019

09u27

Bron: anp/reuters 1 Tennis De Zuid-Koreaan Lee Duck-hee (ATP 212) heeft tennisgeschiedenis geschreven. De 21-jarige Lee plaatste zich voor de tweede ronde in het Amerikaanse Winston-Salem en is zo de eerste dove tennisser ooit die een partij wint op de hoofdtabel van een ATP-toernooi.

Lee haalde het in de eerste ronde van de Zwitser Henri Laaksonen (ATP 120) in twee sets: 7-6 (7/4), 6-1. De Zuid-Koreaan sloeg negen aces in een partij die door de regen langdurig moest worden onderbroken.

Lee was twee jaar toen artsen bij hem vaststelden dat hij doof was. Hij kan op het tennisveld nagenoeg niets horen, zoals het ruisen van de bal of ‘calls’ van de lijnrechters. De jonge Zuid-Koreaan gaat af op handgebaren en andere signalen voor de vereiste wedstrijdinformatie.

“Velen grapten over mijn handicap en verklaarden dat ik nooit zou kunnen tennissen, maar ik toonde iedereen dat het wel mogelijk is”, reageerde Lee na zijn overwinning. “Ik heb het moeilijk gehad, maar mijn vrienden en familie hebben me er doorheen gesleept. Ik wilde heel graag laten zien dat ik hiertoe in staat ben. Mijn boodschap aan iedereen die slechthorend is: laat je niet ontmoedigen. Als je heel erg je best doet, is alles mogelijk.”

In de tweede ronde wacht voor Lee de Pool Hubert Hurkacz (ATP 40), het derde reekshoofd in Winston-Salem.