Politie klist man die Kvitova met mes aanviel - Bemelmans vlot naar laatste kwalificatieronde Roland Garros Redactie

23 mei 2018

22u51 1

Politie klist man die Petra Kvitova met mes aanviel

De Tsjechische politie heeft een verdachte aangehouden die tennisster Petra Kvitova zo'n anderhalf jaar geleden met een mes zou hebben verwond. De mogelijke dader is na een anonieme tip opgepakt. Kvitova (28) zou hem volgens verschillende Tsjechische media inmiddels hebben herkend.

Kvitova werd in december 2016 aangevallen toen ze een inbreker in haar huis betrapte. De tweevoudig winnares van Wimbledon (in 2011 en 2014) liep daarbij verwondingen op aan haar linkerhand, maar werd dezelfde dag nog succesvol geopereerd. Ze was vijf maanden buiten strijd en keerde pas terug tijdens Roland Garros. Op het gras in Birmingham won ze enkele weken later haar enige toernooi in 2017. Dit jaar veroverde ze al vier titels en keerde terug in de top tien.

'Lucky loser' De Loore out in Lyon

Joris De Loore (ATP 351) is uitgeschakeld in de achtste finales van het ATP-toernooi in Lyon (gravel/501.345 euro). Hij verloor na 1u31' met 7-6 (7/3), 6-2 van de Fransman Gilles Simon (ATP 75). De Loore werd als 'lucky loser' opgevist voor de hoofdtabel. De 25-jarige Bruggeling strandde eerder in de tweede kwalificatieronde, maar zag zijn deelname in Lyon toch verlengd worden na het forfait van de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 20). Omdat hij reekshoofd Chung mocht vervangen, was De Loore rechtstreeks geplaatst voor de achtste finales. Chung was immers vrijgesteld in de eerste ronde.

Flipkens moet schuilen voor regen in WTA Nürnberg

Kirsten Flipkens en de Zweedse Johanna Larsson hebben hun duel in de kwartfinales van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Duitse Nürnberg (gravel/250.000 dollar) niet kunnen afwerken. De partij werd door regenval stopgezet en wordt morgen hervat.

Flipkens en Larsson, die het tweede reekshoofd zijn in Nürnberg, staan in de kwartfinales tegenover de Duitsers Katharina Gerlach en Lena Rüffer. Het Belgisch-Zweedse duo staat er goed voor, want het won de eerste set met 6-3. In de tweede set staan de Duitsers wel voor met 1-2 en mogen ze serveren.

Eerder op de dag plaatste Flipkens (WTA 69) zich ook al voor de kwartfinales in het enkelspel door in de achtste finales de Argentijnse Nadia Podoroska (WTA 506) te verslaan in twee sets: 7-6 (8/6) en 6-2.

Bemelmans op één zege van hoofdtabel

Ruben Bemelmans (ATP 111) heeft zich geplaatst voor de derde en laatste kwalificatieronde van Roland Garros.

De 30-jarige Bemelmans, het derde reekshoofd in de kwalificaties, versloeg in de tweede kwalificatieronde de Kroaat Nino Serdarusic (ATP 201) in twee sets: 6-2 en 6-3. De wedstrijd duurde een uur en drie minuten.

In de derde en laatste kwalificatieronde neemt Bemelmans het op tegen de Braziliaan Thomaz Bellucci (ATP 269). Bellucci versloeg in de tweede kwalificatieronde de Spanjaard Daniel Gimeno-Traver (ATP 214) in twee sets: 6-1 en 7-6 (9/7). De wedstrijd duurde een uur en 25 minuten.

Heupblessure houdt olympisch kampioene Monica Puig weg uit Parijs

Monica Puig (24) moet door een blessure aan de rechterheup een kruis maken over Roland Garros. De olympisch kampioene van Rio 2016 blesseerde zich eerder deze maand op het toernooi van Rome.

"Het doet pijn om voor het eerst sinds 2010 Roland Garros te moeten missen", schrijft de Puertoricaanse, nummer 62 op de ranking, vandaag op Twitter. "Ik begrijp dat blessures deel uitmaken van de sport en hoewel ze niet leuk zijn, kunnen ze jou veel leren over jezelf en je lichaam. Ik werk met mijn team hard aan het herstel van mijn heup. Ik hoop er weer te staan voor het grasseizoen."

Monica Puig won twee jaar geleden in Brazilië verrassend olympisch goud nadat ze in de finale de Duitse Angelique Kerber versloeg. Op Roland Garros kon ze tot dusver nog geen potten breken. Een plaats in de derde ronde (in 2013 en 2016) is haar beste resultaat op het Franse gravel.

Belgisch duel in tweede kwalificatieronde Roland Garros

Ysaline Bonaventure (WTA 132) en Maryna Zanevska (WTA 153) hebben zich woensdag geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van Roland Garros. Daarin nemen ze het tegen elkaar op in een Belgisch onderonsje.

Bonaventure, het 21e reekshoofd in de kwalificaties, versloeg in de eerste kwalificatieronde de Tsjechische Tereza Martincova (WTA 152) in drie sets: 1-6, 7-6 (7/4) en 6-1. De wedstrijd duurde een uur en 54 minuten. De partij was dinsdag begonnen, maar werd toen stilgelegd door regen.

Zanevska versloeg op haar beurt de Roemeense Alexandra Cadantu (WTA 180) in drie sets: 7-5, 3-6 en 7-5. De partij nam twee uur en 59 minuten in beslag. Ook die wedstrijd werd dinsdag stilgelegd door regenval.

Zanevska en Bonaventure zijn de enige Belgen in de kwalificaties bij de vrouwen. Elise Mertens (WTA 16), Alison Van Uytvanck (WTA 46), Kirsten Flipkens (WTA 69) en Yanina Wickmayer (WTA 101) staan rechtstreeks op de hoofdtabel van het tweede grandslamtoernooi van het seizoen.