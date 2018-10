Pliskova verslaat Wozniacki op het WTA Masters - Svitolina opent met zege tegen Kvitova Redactie

21 oktober 2018

13u29

Karolina Pliskova WTA-8) heeft een uitstekende start genomen op het WTA Masters in Singapore. De 26-jarige Tsjechische won in 1 uur en 32 minuten met 6-2 en 6-4 van de Deense Caroline Wozniacki (WTA-3). Pliskova deelt de leiding in de witte groep met de Oekraïense Elina Svitolina (WTA-7), die de Tsjechische Petra Kvitova (WTA-5) met tweemaal 6-3 versloeg. In de rode groep komen de Duitse Angelique Kerber (WTA-2), de Japanse Naomi Osaka (WTA-4), de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA-6) en de Nederlandse Kiki Bertens (WTA-9) morgen in actie.

Mahut en Roger-Vasselin winnen dubbeltoernooi

De Fransen Nicolas Mahut en Edouard Roger-Vasselin hebben vandaag de dubbelfinale gewonnen op de European Open in Antwerpen (hard/612.755 euro). In de finale versloegen de tweede reekshoofden de Braziliaan Marcelo Demoliner en de Mexicaan Santiago Gonzalez met 6-4 en 7-5. Demoliner en Gonzalez kegelden in de eerste ronde Ruben Bemelmans en Joris De Loore uit het toernooi.

Voor Mahut is het zijn 24e dubbeltitel op het ATP-circuit, voor Roger-Vasselin de 16e. Twee jaar geleden pakte Roger-Vasselin al de dubbeltitel in Antwerpen, toen aan de zijde van de Canadees Daniel Nestor. In de finale versloeg hij toen zijn landgenoten Mahut, zijn huidige dubbelpartner, en Pierre-Hugues Herbert.

Vanaf 15u staat de finale in het enkelspel op het programma. Daarin neemt de Brit Kyle Edmund (ATP 15) het op tegen de Fransman Gaël Monfils (ATP 38).

De Oekraïense Elina Svitolina (WTA-7) heeft de WTA Finals in Singapore geopend met een 6-3, 6-3 zege tegen de Tsjechische Petra Kvitova (WTA-5). Na 1 uur en 28 minuten stond de eindstand op het bord.

De Deense Caroline Wozniacki (WTA-3) en de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA-8) spelen vandaag nog de andere wedstrijd in de witte groep. In de rode groep komen de Duitse Angelique Kerber (WTA-2), de Japanse Naomi Osaka (WTA-4), de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA-6) en de Nederlandse Kiki Bertens (WTA-9) morgen in actie.

