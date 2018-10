Pliskova en Svitolina naar halve finale op Masters LPB

25 oktober 2018

15u53

Bron: Belga 0 Tennis Karolina Pliskova (WTA 8) heeft zich op de WTA Finals in Singapore (hardcourt/7 miljoen dollar) verzekerd van een ticket voor de halve finale. In een Tsjechisch onderonsje versloeg ze Petra Kvitova (WTA 5) met 6-3, 6-4.

Het was voor zevende reekshoofd Pliskova haar tweede zege in de witte groep. Eerder klopte ze de Deense Caroline Wozniacki (WTA 3), de titelverdedigster en winnares van de Australian Open. Daarna verloor ze van de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 7). Die moet in een onderling duel met Wozniacki uitmaken wie Pliskova vergezelt naar de halve finales. Pliskova haalde vorig jaar eveneens de laatste vier op de Masters. Toen versperde Wozniacki haar de weg naar de finale.

Elina Svitolina schakelt titelverdedigster Caroline Wozniacki uit

Caroline Wozniacki (WTA 3) zal zichzelf dan weer niet opvolgen op de erelijst van de WTA Finals in Singapore (hardcourt/7 miljoen dollar). De Deense kon zich in haar laatste groepsmatch tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 7) geen setverlies veroorloven, maar dat lukte niet.

Nadat Wozniacki de eerste set met 7-5 had gewonnen, ging ze in de tweede met 5-7 onderuit. Nog voor het begin van de derde set was Svitolina zo verzekerd van een plaats in de halve finales. Als ze de match wint, eindigt ze als nummer 1 in de witte groep. Svitolina had haar eerste twee matchen tegen Pliskova en Kvitova succesvol afgesloten. Wozniacki verloor van Pliskova en won van Kvitova.

In de rode groep heeft de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 6) na twee zeges de beste kaarten in handen om door te stoten naar de halve finales. De Duitse Angelique Kerber (WTA 2) en de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 9) wonnen elk al een keer, de Japanse Naomi Osaka (WTA 4) verloor haar eerste twee duels. Morgen speelt Osaka tegen Bertens en neemt Kerber het op tegen Stephens.