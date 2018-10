Pliskova en Garcia spelen finale in Tianjin - Djokovic moeiteloos naar finale Shanghai LPB

13 oktober 2018

12u35

Pliskova treft Garcia in finale Tianjin

De finale van het WTA-toernooi in Tianjin (hard/750.000 dollar) wordt een duel tussen de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 6) en de Française Caroline Garcia (WTA 16). Pliskova klopte in haar halve finale de Zwitserse Timea Bacsinszky (WTA 329) met 6-2, 6-1. Garcia toonde zich met 6-3, 6-4 te sterk voor Su-Wei Hsieh (WTA 30) uit Taiwan.

De 26-jarige Pliskova maakt jacht op haar twaalfde WTA-titel, de derde dit jaar na Stuttgart en Tokio. Voor de 24-jarige Garcia zou het de zesde titel zijn, de eerste van het seizoen. Pliskova leidt met 3-2 in de onderlinge duels.

Djokovic moeiteloos naar finale in Shanghai

Novak Djokovic (ATP 3) heeft zijn ticket voor de finale van het Masters 1.000 toernooi in Shanghai (hard/7.086.700 dollar) beet. De Serviër klopte de Duitser Alexander Zverev (ATP 5) in de halve finale in twee korte sets: 6-2, 6-1. In de finale wacht mogelijk Roger Federer (ATP 2). Dan moet de Zwitser, het eerste reekshoofd en titelverdediger, in zijn halve finale wel voorbij de Kroaat Borna Coric (ATP 19). Federer won de Shanghai Masters al twee keer, in 2014 en 2017. Voor Djokovic is het de vierde maal dat hij zich in Shanghai plaatst voor de eindstrijd. De vorige drie keer (in 2012, 2013 en 2015) was hij telkens succesvol.