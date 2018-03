Pliskova beëindigt sprookje van 16-jarige Amerikaanse wildcard YP/LPB

13 maart 2018

22u52

Bron: Belga 0

Karolina Pliskova beëindigt sprookje van 16-jarige Amerikaanse wildcard

Amanda Anisimova (WTA 149) heeft niet opnieuw kunnen stunten op het toptoernooi van Indian Wells (hard/8.648.508 dollar). De 16-jarige Amerikaanse verloor in de vierde ronde van de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 5). Die haalde het met 6-1 en 7-6 (7/2).

Anisimova had op weg naar de laatste zestien achtereenvolgens Pauline Parmentier (WTA 94), Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 23) en Petra Kvitova (WTA 9) uitgeschakeld, telkens zonder setverlies. Maar tegen vijfde reekshoofd Pliskova bleek ze niet opgewassen.

In de kwartfinales staat Pliskova tegenover de Japanse Naomi Osaka (WTA 44) of de Griekse Maria Sakkari (WTA 58). De voorbije twee jaar haalde de Tsjechische telkens de laatste vier op het BNP Paribas Open.

Kohlschreiber houdt tweede reekshoofd Cilic uit achtste finales

Marin Cilic (ATP 3) is uitgeschakeld in de derde ronde (zestiende finales) van het Masters 1.000 toernooi in Indian Wells (7.972.535 dollar). De 29-jarige Kroaat verloor op het Californische hardcourttoernooi van de Duitser Philipp Kohlschreiber (ATP 37) met twee keer 6-4.

Cilic, finalist op de voorbije Australian Open, was het tweede reekshoofd. Vorig jaar werd hij al in de tweede ronde gewipt. In 2016 was Cilic kwartfinalist (tegen David Goffin), zijn beste resultaat tot dusver in Indian Wells.

Kohlschreiber moet om door te stoten naar de kwartfinales voorbij de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 93). Diens landgenoot Gaël Monfils (ATP 42) gaf woensdag op bij een 6-2, 3-1 achterstand.

Halep naar kwartfinale in Indian Wells

Simona Halep (WTA 1) heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het WTA-toernooi in Indian Wells (hard/8.648.508 dollar). De Roemeense versloeg in de vierde ronde de Chinese Qiang Wang (WTA 55). Na 1u16' stond de 7-5, 6-1 eindstand op het scorebord. Eerste reekshoofd Halep neemt het in de volgende ronde op tegen de Kroatische Petra Martic (WTA 51). Die haalde het met 6-3, 7-6 (7/4) van de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA 54).

Het toptoernooi van Indian Wells staat al een keer op de erelijst van de 26-jarige Halep. In 2015 klopte ze in Californië in de finale Jelena Jankovic. Vorig jaar werd ze al in de derde ronde uitgeschakeld door de Française Kristina Mladenovic.

Dubbelspecialist Ken Flach is overleden

De voormalige Amerikaanse tennisser Ken Flach is maandag na een korte ziekte op 54-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigt de ATP op zijn website.

Flach werd vorige week onwel tijdens een golfpartij in Californië. Hij werd in het ziekenhuis opgenomen met een bronchitis, die daarna ontwikkelde tot een longontsteking en een bloedvergiftiging. De Amerikaan overleed maandagavond, omringd door zijn familie.

Ken Flach was in de jaren '80 een van de beste dubbelspelers op het circuit. Hij won vier grandslams in het mannen dubbel (Wimbledon '87 & '88, US Open '85 en '93), twee in het gemengd dubbel en mocht zich in 1985 nummer 1 van de wereld noemen. In 1988 werd hij aan de zijde van Robert Seguso olympisch kampioen in Seoel.

"Ken heeft ons veel te vroeg moeten verlaten. Zijn plotse overlijden is een schok voor ons allemaal", zegt ATP-topman Chris Kermode. "Hij zal worden herinnerd als een van de beste Amerikaanse dubbelspelers uit de geschiedenis. De ATP biedt haar diepste medeleven aan bij zijn familie in deze donkere momenten."

Roger Federer stoomt door in Indian Wells

Roger Federer (ATP 1) heeft zonder problemen de derde ronde van het ATP-toernooi in het Amerikaanse Indian Wells overleefd. De Zwitser walste over de Serviër Filip Krajinovic (ATP 28) in twee sets: 6-2 en 6-1. De wedstrijd duurde amper 58 minuten.

Federer treft in de volgende ronde de Fransman Jérémy Chardy (ATP 100). De Zwitser won Indian Wells al vijfmaal. Vorig jaar rekende hij in de finale af met zijn landgenoot Stan Wawrinka.

Voor de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 6) zit het toernooi erop. Hij gaf met een enkelblessure op in zijn duel tegen de Uruguayaan Pablo Cuevas (ATP 34), toen hij met 3-6, 6-4 en 4-2 achter stond. Ook Thomas Berdych (ATP 15) moet zijn koffers pakken. De Tsjech ging ten onder tegen de 21-jarige Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 26) in tweemaal 6-4.

Tennislegende John McEnroe kan op toernooi in Brussel nogmaals kunstjes tonen

De 59-jarige tennislegende John McEnroe zal in mei zijn opwachting maken op de BNP Paribas Fortis Champions, een officieel ATP Champions Tour event tussen voormalige toptennissers in de David Lloyd Club in Brussel.

"Al meer dan twintig jaar draai ik met heel veel plezier mee in de ATP Champions Tour", reageerde McEnroe. "Hard trainen en wedstrijden spelen houdt me scherp en stelt me in staat mijn oude rivalen en de jongere spelers van de Tour het vuur aan de schenen te leggen. Ik reis de wereld rond om onze sport te promoten en kan tennisfans in alle uithoeken van de wereld laten zien dat de oude rakkers nog altijd een aardig stukje kunnen tennissen. Ik kijk ernaar uit om opnieuw in België te spelen, een land dat de voorbije jaren grote tennissuccessen heeft mogen vieren en bekend staat voor z'n fantastische tennisfans." De Amerikaan won zeven grandslamtitels in het enkelspel en was het nummer 1 van de wereld in het enkel- en dubbelspel.

Op het toernooi, dat plaatsvindt van 24 tot 26 mei, zullen verschillende grote namen uit de tennisgeschiedenis het tegen elkaar opnemen. Onder meer Kim Clijsters, Dominique Monami en Sabine Appelmans tekenen present. Enkel oud-spelers die nummer 1 van de wereld geweest zijn, grandslamfinales bereikt hebben of de Davis Cup gewonnen hebben, mogen deelnemen. Daarnaast mag Brussel als gaststad ook nog twee wildcards uitdelen.

Venus wint zusterduel tegen heroptredende Serena

De voormalige nummer 1 van de wereld, Serena Williams, die op Indian Wells in Californië haar eerste toernooi in 14 maanden speelde, is in de derde ronde van het toernooi uitgeschakeld door haar oudere zus Venus.

Venus won in 2 sets: 6-3 en 6-4. De jongste van de Williams-zussen, die in september voor het eerst moeder werd, kon niets inbrengen tegen het overwicht van de huidige nummer 8 van de wereld.

"Met haar is een wedstrijd nooit voorbij. Ik had het voordeel om veel wedstrijden tegen haar te spelen, maar wat ze de voorbije dagen toonde, was indrukwekkend", zei Venus Williams. In de volgende ronde komt ze uit tegen de Letse Anastasija Sevastova, 20ste van de wereld.

Serena Williams, intussen 36 jaar, speelde geen professionele wedstrijd meer sinds de Australian Open in 2017, die ze won. Ze maakte nadien bekend dat ze zwanger was en een punt zette achter haar seizoen. Na de geboorte van haar dochter Alexis Olympia in september probeerde ze zich klaar te stomen voor de Australian Open 2018. Maar ze bedacht zich en legde uit dat ze na haar bevalling ernstige medische complicaties had.