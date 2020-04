PlayStation Genie Bouchard crasht nadat te veel fans haar virtueel willen zien tennissen vanuit appartement in Miami ODBS/FDW

27 april 2020

16u38

Bron: instagram geniebouchard 2 Tennis Opnieuw tennis vandaag, virtueel dan toch. Vanuit hun ‘kot’, op een PlayStation 4, wordt in de vorm van een tennisgame de Mutua Madrid Open Virtual Pro gespeeld. En dat zal de populaire Genie Bouchard geweten hebben. Toen ze haar miljoenen volgers op de sociale media vroeg haar prestaties te volgen door haar naam toe te voegen, crashte haar PlayStation.

Van de partij vandaag is David Goffin, vanuit zijn appartement in Monte Carlo. Hij kwam samen met Zverev, Khachanov en Pouille in poule 4 terecht op de Mutua Madrid Open Virtual Pro. Ook Nadal en Murray tekenen present onder de 24 deelnemers, net als Bouchard. Maar de voorbereiding op het toernooi van de 26-jarige Canadese liep niet van een leien dakje. Op de vraag van Genie om haar toe te voegen op de PlayStation, kreeg ze zo veel aanvragen dat zelfs haar console het niet kon bijhouden. “Werd deze ochtend wakker met superveel berichten dat jullie me niet kunnen toevoegen. Dit moet ik even uitzoeken”, zette Bouchard onder een Instagramfoto waarop ze een gezichtsmasker heeft aangebracht. Niet veel later volgde een screenshot van haar PS4 met de melding dat het euvel verholpen was.

Dat dacht Bouchard toch, want wat later postte ze een video met wat Cupidopijltjes. “Jullie willen me te massaal toevoegen zodat mijn PlayStation het begeeft. Even herstarten.” Maar na een oefenwedstrijdje, waarin ze tot haar verbazing 25 winners en 0 unforced errors liet optekenen, had ze er al snel de buik van vol. “Overdosis aan gaming”, was het laatste bericht. Bouchard zal overigens spelen vanuit haar penthouse in een prachtig appartementecomplex in Miami, waarvoor ze meer dan 3,4 miljoen euro neertelde. Een geweldig zicht op de skyline van Miami gegarandeerd, net als de toegang tot vier zwembaden.

Nog dit: de winnaar van de Mutua Madrid Open krijgt 150.000 euro mee naar huis, die hij mag verdelen onder collega’s die het economisch moeilijker hebben. Voor de liefhebbers: Goffin speelt vandaag de tweede match vanaf 17u tegen Pouille.

