Pijnvrije Murray is optimistischer dan ooit: “Ik wil doorgaan met tennis” Michael Kerkhof

06 maart 2019

12u41

Andy Murray maakte tijdens een emotionele persconferentie voorafgaand aan de Australian Open bekend dat hij na Wimbledon een punt zou zetten achter zijn carrière. Door heupproblemen was de Brit niet in staat om pijnvrij te tennissen. Hoe anders is dat zo'n twee maanden later. Murray denkt zelfs aan een langer verblijf op de tennisbaan.

Ondanks heupklachten en een verre van goede vorm, wist Murray op 14 januari de harten van de Australische tennisfans te veroveren door er in de openingsronde van de Australian Open een beslissende set tegen Roberto Bautista-Agut uit te slepen. Murray verloor, maar de staande ovatie na afloop van de partij in de Melbourne Arena deed hem ongetwijfeld goed.

Eind januari onderging hij een nieuwe operatie aan zijn heup, waardoor de kans op een vervolg van zijn imposante carrière weer is toegenomen. “Ik wil doorgaan met spelen”, zei Murray vandaag bij een sponsorbijeenkomst. “Ik zei dat ook al in Australië, maar ik weet simpelweg niet of het mogelijk is. Eén ding weet ik wel: ik ben een stuk optimistischer gestemd dan de afgelopen twaalf maanden. Ik heb al een tijdje geen last meer van mijn heup.”

“Het herstel gaat langzaam, maar wel de goede kant op. Het is nu een kwestie van afwachten en kijken hoe alles evolueert. Als het mogelijk is, keer ik zeker weer terug op de tennisbaan”, laat de drievoudig grand slam-winnaar weten.