Petra Kvitova geeft geblesseerd forfait in Dubai: "Mijn lichaam heeft nood aan rust" Redactie

19 februari 2018

20u19

Bron: Belga 0 Tennis Na de Russische Maria Sharapova (WTA 43) en de Roemeense Simona Halep (WTA 2) gooit ook de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 10) de handdoek voor het WTA-tennistoernooi in Doha. Kvitova, afgelopen weekend nog eindlaureate in Doha, heeft last van een beenblessure. Dat liet ze vandaag weten.

"Het is ontzettend teleurstellend dat ik moet opgeven. Tijdens het tussenseizoen trainde ik in Dubai. Ik keek er dan ook enorm naar uit om dit toernooi te spelen", zei Kvitova, die in 2013 het toernooi in Dubai op haar naam schreef.

"Na een vermoeiende periode waarin ik veel tennis speelde en ook titels won, heeft mijn lichaam nood aan wat rust. Ik kan al niet wachten om volgend jaar in Dubai te spelen", sloot Kvitova haar statement af.

De 27-jarige Tsjechische knoopt opnieuw aan met haar beste niveau. Eind 2016 werd ze met een mes aangevallen, waardoor ze snijwonden aan haar linkerhand opliep. De tweevoudige Wimbledon-winnares was daardoor zes maanden out.

Gisteren boekte Kvitova in Doha nog haar tweede opeenvolgende toernooizege, nadat ze het WTA-toernooi van Sint-Petersburg had gewonnen. Na haar overwinning in de Qatarese hoofdstad mag de Tsjechische zich opnieuw een toptienspeelster noemen.