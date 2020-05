Pauze komt niet ongelegen voor Clijsters, die sukkelt met gehavende knie: “Wil de komende jaren niet elke dag met medicatie spelen” Redactie

22 mei 2020

In deel 2 van haar exclusief gesprek met VTM Nieuws en HLN heeft Kim Clijsters het over haar gehavende knie die haar comeback bemoeilijkt. “In mijn linkerknie heb ik een knobbel sinds mijn veertiende. Een overbelastingsletsel dat nu splintert waardoor mijn pees over die splinters wrijft. Niets ernstigs, maar wel irritant.” De coronacrisis is zo een welgekomen pauze, Kim kan nu de nodige rust nemen. “Want ik wil de komende twee à drie jaar niet elke dag met medicatie spelen.”

