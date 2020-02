Pas 21 jaar en toch had tennistalent Tsitsipas burn-out in 2019: “Tennis niet meer als werk, maar als een spel zien” Redactie

10 februari 2020

09u05

Bron: AD 0 Tennis De Griekse tennisser Stefanos Tsitsipas, een van de grote namen op het ATP-toernooi in Rotterdam dat vandaag van start gaat, wil dit jaar wat meer proberen te genieten van het bestaan als proftennisser. De Griek had in 2019 te maken met een burn-out, zoals hij het zelf noemt. En dat terwijl hij pas 21 jaar oud is en aan het begin van zijn loopbaan staat. “Nu heb ik een betere balans tussen alles op en naast de baan.”

Vorig seizoen begon veelbelovend voor Tsitsipas met een halvefinaleplaats op de Australian Open, waar hij Roger Federer versloeg in de vierde ronde. Maar later dat jaar verloor hij in de eerste ronde van zowel Wimbledon als de US Open, waarna hij toch weer de afsluitende ATP Finals op zijn naam wist te schrijven.

In aanloop naar het toernooi in Rotterdam gaf Tsitsipas aan dat hij zich vorig jaar niet altijd even gelukkig heeft gevoeld. “Ik nam het tennis te serieus en verwachtte te veel van mezelf”, zei de nummer 6 van de wereld. “Ik had veel stress voor en na de wedstrijden en legde mezelf zoveel druk op. Nu probeer ik het niet meer zo zeer als werk te zien, maar als een spel. Nu heb ik een betere balans tussen alles op en naast de baan.”

Perfectionisme

Tsitsipas werd naar eigen zeggen in de weg gezeten door zijn eigen perfectionisme. En gekeken naar de wereldranglijst zijn er op dit moment vijf spelers beter, onder wie Novak Djokovic, Rafael Nadal en Federer. Tsitsipas: “Er zijn meer spelers die hard werken en alles willen winnen. Je kunt ook niet alleen maar aces of winners slaan.”

Dit jaar luidde Tsitsipas in met een anoniem optreden op de ATP Cup en een derde ronde op de Australian Open. Door middel van zijn deelname aan het landentoernooi om de ATP Cup hoopte Tsitsipas zijn landgenoten een handje te helpen. “Ik probeer de jongens achter mij te ondersteunen, zowel op als naast de baan”, aldus de Griek. “Of tennis in populariteit is toegenomen weet ik eigenlijk niet eens. Ik ben al zo lang niet thuis geweest; ik woon nu in Zuid-Frankrijk, waar ik de afgelopen week ook heb getraind.”

Het ABN Amro World Tennis Tournament begint maandag. Tsitsipas, als tweede geplaatst, neemt het in de eerste ronde op tegen de Pool Hubert Hurkacz.

Uitspatting

Op de ATP Cup in Australië ging het licht bij Tsitsipas ook even volledig uit. Tegen Nick Kyrgios - normaal is het híj die om extrasportieve redenen in de boekjes komt - verloor de Griek een tiebreak, het sein voor een complete meltdown. Tsitsipas wilde in een poging om zijn woede te koelen een reclamepaneel en een stoel aan flarden slaan, maar onderweg raakte hij ook zijn vader Apostolos - tennisleraar en tweede coach van het nummer zes van de wereld. Vanuit de tribunes stak de moeder van Tsitsipas een monoloog af. Ze veroordeelde de daad van haar zoon. De beelden gingen de wereld rond.

😳 Smashes his racket in frustration and hits his dad (his coach) in the process.



His mum then comes down to tell him off.



Not Stefanos Tsitsipas' finest moment