Papa Djokovic: “Tennis is een sport voor rijken. Een speler uit het arme Servië past niet” ODBS

11 februari 2020

06u02

Bron: telegraf.rs 0 Tennis Novak Djokovic sloeg zich in Melbourne nog wat meer de tennislegende in met zijn achtste eindzege op de Australian Open. Niemand deed ooit beter. Maar de finale zorgde ook voor ergernis in het Servische kamp, omdat het publiek resoluut de kant van Thiem koos. Srdjan Djokovic uit in niet mis te verstane woorden zijn frustraties en ziet zijn zoon nog dit jaar Federer evenaren.

Zoals zo dikwijls moest Djokovic (32) het in een finale of fel beladen clash niet alleen opnemen tegen zijn tegenstander, maar ook tegen het publiek. Ook de Australiërs, tennisfans die ‘Nole' nochtans na aan het hart liggen, kozen niet zijn kant maar supporterden voor Thiem (26). Zeker toen de Serviër in de vijfsetter even zijn cool verloor wanneer hij uithaalde naar een toeschouwer die hem tijdens een rally wat had toegeschreeuwd. “Shut the f*ck up”. Of toen hij zijn beklag maakte bij de umpire die hem voor het serveren de 25 seconden-regel aan de laars lapte. Waarna Djokovic bij de wissel zelfs even de schoen van de man aanraakte.

In de nasleep van de nieuwe triomftocht van zijn zoon, gaat Srdjan Djokovic de strijd aan met de tennisfans. “Een zevenvoudig winnaar van de Australian Open die op je Centre Court, waar hij nog niet één match verloren heeft, de finale speelt en toch de kant kiezen voor ‘een zekere Oostenrijker’ (doelend op Thiem), dat getuigt van weinig respect”, aldus papa Djokovic in het Servische ‘Telegraf’. Srdjan meent te weten hoe dat komt. “Tennis is een sport voor rijken en rijken, die kunnen niet aanvaarden dat iemand uit het arme en kleine Servië de laatste jaren de beste tennisser ter wereld is. Voor mij heeft Thiem niet één set gewonnen. Novak heeft er twee verloren: hij is allesbepalend.”

Ik zou Nadal zeggen: ‘Wees een man. Wees een sportman. En zeg tegen Novak: ‘goed gedaan’. Srdjan Djokovic

Srdjan verwijst in één ruk ook naar Nadal, die na de met Spanje verloren ATP Cup-finale tegen Servië zijn beklag deed over de fans in Sydney. Daar zorgde een ruime Servische enclave in januari voor rumoer in de tribunes. Nadal, na die verloren finale: “Soms heb je fans uit bepaalde landen die niet begrijpen hoe tennis werkt. Zij denken dat ze in een voetbalstadion zitten, terwijl de sfeer in tennis anders is. Er moet altijd respect voor de spelers zijn en op sommige momenten was er dat niet bij kleine delen van het publiek.” De reactie van Srdjan daarop bij ‘Telegraf’: “Dat gebeurt bij Novak de laatste vijftien jaar quasi altijd, maar hij klaagt daar nooit over. En nu Nadal het eens overkomt, is hij meteen kwaad. Ik zou Nadal zeggen: ‘Wees een man. Wees een sportman. En zeg tegen Novak: ‘goed gedaan’.”

Vader Djokovic vindt dat het publiek zich maar beter kan neerleggen bij de suprematie van zijn zoon, nu al goed voor zeventien grandslams. “Dit jaar nog zal Novak de twintig titels van Federer evenaren, want hij zal ook nog de drie andere grandslams winnen. En de Olympische Spelen.” Met een gouden medaille in Tokio kan Djokovic de laatste blinde vlek uit zijn carrière wegwerken. Op de Spelen in 2008 in Peking, was de Serviër goed voor brons.