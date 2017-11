Papa Darcis: "Ik ga Steve beschermen. Ik moet hem beschermen" Hans Op de Beeck

Bron: La Dernière Heure/Les Sports 17 TennisActu Alain Darcis. Tennis De finale van de Davis Cup eindigde op een Belgische anticlimax: voor de tweede keer in drie dagen ging Steve Darcis pijnlijk onderuit. De man die dankzij heroïsche prestaties de voorbije jaren uitgroeide tot 'Mister Davis Cup', kon die reputatie in Lille nooit waarmaken en zat achteraf in zak en as. "Dit heeft Steve niet verdiend", aldus zijn vader Alain.

Op geen enkel moment kon Darcis de indruk wekken er een match van te maken tegen Nicolas Pouille, nadat hij vrijdag ook al snel zijn meerdere moest erkennen in Tsonga. En dat terwijl Goffin wel twee keer op indrukwekkende wijze het laken naar zich toe trok. Kapitein Johan Van Herck was gisteren al de eerste om Darcis mentaal bij te staan, de komende dagen kan hij ook rekenen op zijn vader Alain. "Ik ga hem beschermen. Ik moet hem beschermen", aldus Alain Darcis in La Dernière Heure/Les Sports.

"Dit heeft Steve niet verdiend. Niet op deze wijze. De nederlaag kwam erg hard aan, vooral door de manier waarop. Na al wat Steve voor de ploeg heeft gedaan, had hij een ander einde verdiend. Ik zal de komende tijd dicht bij hem zijn. Mijn prioriteit zal erin bestaan hem goed te omringen en beschermen. Steve heeft niet voor een mirakel kunnen zorgen: tegen twee tegenstanders op niveau, ontbrak het Steve aan ritme. Mentaal was hij er klaar voor, maar zijn tennis was niet op niveau."

Het pleit voor Darcis dat hij zijn elleboog niet als excuus wou inroepen. "Met de elleboog ging het goed. Ik had ook een goed gevoel op de trainingen deze week. Maar ik ben in deze finale overklast door twee spelers die veel sterker waren dan ik. Ik ben ontgoocheld voor iedereen en voor de hele ploeg. De voorbereiding was nochtans stevig, maar op de baan voelde ik me niet goed. Ik heb tegen twee tegenstanders gespeeld die me overklast hebben. Ik ben een beetje kapot van mijn prestatie, ik was gewoon slecht."

