Paire zet Frankrijk in halve finale Davis Cup op voorsprong tegen Spanje - Kroatië op zucht van finale

14 september 2018

16u55

Bron: Belga 0 Tennis Kroatië steekt zijn hand uit naar de finale van de Davis Cup. Marin Cilic (ATP 6) versloeg deze namiddag Frances Tiafoe (ATP 40) met 6-1, 6-3 en 7-6 (7/5) en zette zijn land zo op een 2-0 voorsprong tegen de Verenigde Staten.

Eerder op de dag had Borna Coric (ATP 18) op het gravel in Zadar Steve Johnson (ATP 30) geklopt met 6-4, 7-6 (7/4) en 6-3. Morgen volgt het dubbel, zondag de twee laatste enkelspelen. Wie het eerst drie punten heeft, stoot door naar de finale. De winnaar speelt eind november om de titel tegen titelverdediger Frankrijk of Spanje. Die twee landen ontmoeten elkaar dit weekend in Rijsel.

Vorig jaar won Frankrijk voor de tiende keer de Davis Cup door in de finale, ook in Rijsel, België te verslaan met 3-2. Het team van Johan Van Herck werd dit jaar in de kwartfinales (tweede ronde) uitgeschakeld door de VS. David Goffin en Steve Darcis waren er in april wel niet bij in Nashville.

Frankrijk goed van start tegen Spanje

Titelverdediger Frankrijk heeft in de halve finale van de Davis Cup tegen Spanje een 1-0 voorsprong genomen. Benoit Paire (ATP 54) won vanmiddag op de hardcourtindoorbaan van het Stade Pierre Mauroy in Rijsel met 7-5, 6-1 en 6-0 van Pablo Carreno Busta (ATP 21).

Later op de dag kan Lucas Pouille (ATP 19) de Franse voorsprong uitbreiden mits winst tegen Roberto Bautista Agut (ATP 26). Morgen staat het dubbel op het programma, zondag de twee resterende enkelduels. Spanje doet het zonder 's werelds nummer 1 Rafael Nadal.