Overzicht: carrière van Clijsters werd geteisterd door blessures AB

04 november 2019

18u35 0 Tennis Kim Clijsters (36) moet de Australian Open aan zich laten voorbijgaan door een knieblessure. Een domper voor de Limburgse, die in haar carrière vaak te maken kreeg met blessureleed. Een overzicht.

2001: Dij en schouder

24 augustus: Clijsters loopt een spierblessure op aan de rechterdij en is één week out.

11 juni: Door een overbelaste rechterschouder moet de Limburgse één week rust inlassen.

2002: Rechterschouder

25 januari: Op de Australian Open bereikt Clijsters de halve finale, maar ze houdt er wel een ontstoken rechterschouder aan over. Ze is liefst vijf weken out.

27 april: De rechterschouder bleef een ‘issue’, want in april moest ze één week rust pakken door overbelasting.

2003: Rechterenkel

28 september: Clijsters verzwikt haar enkel in de halve finale van het het WTA-toernooi van Leipzig en moet opgeven. Daardoor mist ze de finale tegen Henin. Clijsters is twee weken geblesseerd.

2004: Cyste op linkerpols

7 januari: Het nieuwe jaar start met een lichte blessure. Ze loopt een verrekking op aan de linkerachillespees en is één week uit.

14 maart: Kim Clijsters stapt met een polsblessure uit het toernooi van Indian Wells. Het zou lang niet de laatste polskwetsuur zijn in haar carrière.

6 mei: De 21-jarige Clijsters, dan nummer twee van de wereld, is 18 weken out nadat een cyste op de linkerpols operatief verwijderd moet worden. Ze mist de Olympische Spelen, Wimbledon én de US Open.

2 oktober: Later dat jaar moest ze noodgedwongen opgeven in de halve finale van de Gaz de France Stars. Opnieuw speelt de pols haar parten. Clijsters is 12 weken out. De Australian Open van 2005 moet ze laten schieten.

2005: Knieblessure

Januari: Zoals hierboven reeds beschreven moet Clijsters de eerste weken van 2005 revalideren van haar polsblessure.

5 mei: Clijsters loopt een - weliswaar lichte - knieblessure op. Ook aan de mediale band, net als nu het geval is. Alleen was er toen sprake van een verrekking. Na drie weken was ze alweer hersteld.

2006: Pols speelt wéér op

11 januari: Een verrekking in de heup houdt haar één week aan de kant.

26 januari: Clijsters loopt een scheur in de voorste ligament van haar enkel op in de halve finale van de Australian Open. Ze is zes weken out plus rust.

17 augustus: Clijsters bleef ook in 2006 sukkelen met de pols, waardoor ze de finale van de Fed Cup én de US Open miste. In totaal staat ze acht weken aan de kant. Toen al werd gespeculeerd over het einde van haar carrière.

2007: Clijsters kondigt (voorlopig) einde van carrière aan

30 januari: Clijsters haalt de halve finale in de Australian Open, maar krijgt daarna last aan een overbelaste heup. Ze is twee weken out en moet de WTA Parijs laten gaan. In april kondigt ze haar afscheid aan.

2010: Voetblessure

24 april: Clijsters loopt een kwetsuur op aan haar voetbeentje op de Fed Cup - één die nog lang zou aanslepen. Ze is vijf weken buiten strijd.

28 september: In september moet ze een operatie ondergaan aan de rechtervoetzool. Dit keer is ze vier weken out.

2011: Schouder, pols, enkel en buikspieren spelen Clijsters parten

16 maart: Op het toernooi van Indian Wells in maart geeft Clijsters op tegen Bartoli omdat ze last heeft van haar rechterschouder. De Limburgse zet nog door en speelt Miami, maar kort daarna ligt ze weer vier weken in de lappenmand met een overbelaste rechterschouder.

9 april: Alsof het nog niet erg genoeg was, gaat Clijsters door haar enkel op het trouwfeest van haar neef. De Limburgse is een zestal weken out en schrapt de WTA-toernooien van Rome en Madrid, de voorbereidingswedstrijden op Roland Garros. Voor die grand slam geraakt ze wel tijdig klaar.

14 juni: Ook in de zomer blijft ze in het sukkelstraatje. Op het toernooi van Rosmalen schuift ze uit en blesseert ze zich opnieuw aan de enkel. Een kneuzing en peesletsel is het verdict. Weg Wimbledon.

10 augustus: Ze loopt een scheur in de buikspieren op tijdens het toernooi van Toronto en is drie maanden out. De US Open komt te vroeg.

2012: Linkerheup

6 januari: Opnieuw een blessure in januari. Een contractuur in de linkerheup houdt haar één week aan de kant.

22 januari: Op de Australian Open loopt Clijsters een verrekking aan de linkerenkel op.

24 maart: Een voorjaar vol blessures blijft Clijsters teisteren. Nu heeft ze een scheurtje in de linkerheup, met vier weken inactiviteit tot gevolg.

17 april: Haar heupblessure blijft aanslepen. Clijsters moet het WTA-toernooi van Madrid, Roland Garros en Rosmalen laten schieten. In september 2012 stopte ze met tennissen

2019: Knieblessure

4 november: Clijsters loopt een knieblessure op tijdens een potje padel. Ze staat 5 tot 8 weken aan de kant met een scheurtje in de mediale band.