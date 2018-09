Oudjes willen niet wijken: 'Grote Drie' voor het eerst sinds 2015 weer samen in top drie FDW

11 september 2018

06u42 0 Tennis Met zijn derde US Open-zege en veertiende grandslamtitel vond Novak Djokovic (31) weer wat meer aansluiting bij zijn kompanen Roger Federer (37) en Rafael Nadal (32). Vandaag, en nadat ze 51 van de 62 voorbije grandslamtoernooien onder elkaar verdeelden, staan ze weer met hun drietjes in de top drie. De oudjes willen niet wijken.

Pete Sampras was 31 jaar toen hij zijn laatste grandslamtitel won op de US Open 2002. Stokoud naar de toenmalige tennisnormen. Die veertiende grandslamtriomf op Flushing Meadows werd uiteindelijk ook zijn allerlaatste toernooi. Zondagnacht vierde Novak Djokovic zijn derde triomf in New York en kwam daarmee naast de legendarische Sampras te staan op de grandslamlijst. De Serviër is drie maanden ouder dan de Amerikaan en toch wordt hem nog een 'succesvolle' toekomst toegedicht.

