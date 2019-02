Osaka verliest eerste wedstrijd als ‘s werelds nummer één - Flipkens geeft forfait voor eerste ronde in Boedapest, Bonaventure uitgeschakeld TLB/LPB/XC

19 februari 2019

18u43

Bron: Belga 0

Osaka verliest eerste wedstrijd als ‘s werelds nummer één

Naomi Osaka heeft haar eerste wedstrijd als nummer een van de wereld verloren. In Dubai (2.828.000 dollar) moest de 21-jarige Japanse, als eerste reekshoofd vrij in de eerste ronde, in de tweede ronde in 1 uur en 6 minuten met tweemaal 6-3 het onderspit delven voor de Française Kristina Mladenovic (WTA-67).

Osaka nam de eerste plaats op de wereldranglijst eind januari over na haar zege in het Australian Open. In Dubai bereikte ze vorig jaar de kwartfinales.

Monfils zegt wegens polsblessure af voor ATP-toernooi van Marseille

Gaël Monfils (ATP-23) geeft forfait voor het ATP-toernooi van Marseille (668.485 euro), dat maandag van start ging. De 32-jarige Fransman was zondag nog toernooiwinnaar in Rotterdam (1.961.160 euro), maar liep bij een val wel een blessure aan de linkerpols op in de Nederlandse havenstad.

“Na een val in de eerste ronde heb ik de hele week met een verband om de pols en ontstekingsremmers gespeeld. Een MRI-scan wijst nu echter uit dat ik beter minstens enkele dagen rust neem”, verklaarde Monfils. “Hoe lang ik buiten strijd ben, is nog niet duidelijk. Ik wil niet te vroeg herbeginnen, want dat zou de blessure chronisch kunnen maken. Ik hoop wel dat ik eind deze week weer normaal kan trainen.”

Monfils, in 2015 runner-up in Marseille, begon sterk aan het seizoen. In het Australian Open ging hij er nog in de tweede ronde uit, maar daarna volgden een halve finale in Sofia en winst in Rotterdam.

Flipkens geeft forfait voor eerste ronde in Boedapest, Bonaventure uitgeschakeld

Kirsten Flipkens (WTA 53) komt niet in actie in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Boedapest. De 33-jarige Kempense, die het tweede reekshoofd was in de Hongaarse hoofdstad, laat verstek gaan voor haar duel in de eerste ronde tegen de Russische Evgeniya Rodina (WTA 71). Flipkens wordt op de hoofdtabel vervangen door de Bulgaarse lucky loser Viktoria Tomova (WTA 158). Het afhaken van Flipkens komt mogelijk door ziekte, waarmee ze vorige week al kampte.

Ysaline Bonaventure (WTA 132) werd uitgeschakeld in de eerste ronde. De 24-jarige Luikse verloor in 1u53' met 4-6, 6-3, 6-2 van de Tsjechische Tereza Smitkova (WTA 142). Net als Bonaventure plaatste Smitkova zich via de kwalificaties voor de hoofdtabel.

Alison Van Uytvanck, het topreekshoofd, treft in de eerste ronde de Russin Vera Zvonareva (WTA 77).