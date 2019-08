Osaka opnieuw nummer één - Nadal eenvoudig voorbij Pella Redactie

09 augustus 2019

23u53

Bron: Belga

Williams opnieuw tegen Osaka, die nummer één wordt

De Amerikaanse Serena Williams (WTA 10) en de Japanse Naomi Osaka (WTA 2) hebben zich geplaatst voor de kwartfinale van het WTA-toernooi in Toronto (hard/2,83 miljoen dollar). De 37-jarige Williams, het achtste reekshoofd en in de tweede ronde te sterk voor Elise Mertens (WTA 20), rekende na anderhalf uur tennis in twee sets af met de Russische kwalificatiespeelster Ekaterina Alexandrova (WTA 48). Het werd 7-5, 6-4. Williams treft bij de laatste acht Naomi Osaka. De 21-jarige Japanse, het tweede reekshoofd, versloeg de Poolse qualifier Iga Swiatek (WTA 65) na net geen twee uur tennis met 7-6 (7/4), 6-4.

Het wordt de eerste confrontatie tussen beide speelsters sinds de veelbesproken finale van de US Open vorig jaar. Williams kreeg het destijds aan de stok met umpire Carlos Ramos. Dat leidde er zelfs toe dat de Amerikaanse een game moest afstaan aan Osaka. De 23-voudig grandslamkampioene noemde Ramos een ‘dief’ en een ‘leugenaar’. De prijsuitreiking werd overschaduwd door boegeroep van het publiek.

Osaka wordt overigens opnieuw de nummer één. De 21-jarige Japanse lost de Australische Ashleigh Barty af. Van 28 januari tot 23 juni voerde de winnares van het US Open en het Australian Open al 21 weken lang de WTA-ranglijst aan. Daarna was het zeven weken lang de beurt aan Roland-Garros-kampioene Barty.

Barty verliest de eerste plaats nadat ze in Toronto (2,83 miljoen dollar) al in de tweede ronde uitgeschakeld werd door de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA-29). Nummer twee Osaka kon zelf nog voorbijgegaan worden door de nummer drie, de Tsjechische Karolina Pliskova, maar die ging er in Toronto in de kwartfinales met 6-0, 2-6 en 6-4 uit tegen thuisspeelster Bianca Andreescu (WTA-27).

Nadal en Federer opnieuw in ATP-spelersraad

Rafael Nadal en Roger Federer gaan opnieuw zetelen in de spelersraad van de ATP. De twee sterren werden samen met de Oostenrijker Jurgen Melzer verkozen door hun collega’s om de spelers te vertegenwoordigen. De spelersraad, die wordt voorgezeten door Novak Djokovic, zocht vervangers voor Robin Haase, Jamie Murray en Sergiy Stakhovsky. Die legden hun functie eind juni, net voor de start van Wimbledon, neer.

“We hebben samen besloten ervoor te gaan”, bevestigde Nadal in de marge van het toernooi van Montreal. “Samen leggen we een bepaald gewicht in de schaal. Hopelijk kunnen we de sport daarmee op de juiste weg zetten. Wij zijn hier om onze steun te bieden en verwachten nu wat beter op de hoogte te zijn van wat er allemaal gebeurt.”

De spelersraad bestaat uit twaalf leden en heeft een mandaat tot Wimbledon 2020. Djokovic is als voorzitter de sterke man van het orgaan. De Servische nummer één van de wereld ijvert al langer voor een wijziging van de manier waarop het mannencircuit wordt geleid. Djokovic wil meer macht en centen voor de spelers. Hij was tevens de drijvende kracht achter de motie van wantrouwen tegen huidig ATP-voorzitter Chris Kermode. De Brit verloor in maart een stemming nadat onder meer de drie vertegenwoordigers van de spelers zich tegen hem uitspraken. Eind 2019 stapt hij op.

Halep vlot voorbij Kuznetsova

Simona Halep (WTA 4) heeft zich in het Canadese Toronto vlot geplaatst voor de kwartfinale van de Rogers Cup (2,83 miljoen dollar). De Roemeense titelverdedigster versloeg de Russische veterane Svetlana Kuznetsova (WTA 198) met 6-2, 6-1. In de kwartfinale staat vierde reekshoofd Halep tegenover de Tsjechische qualifier Marie Bouzkova (WTA 91) of de Letse Jelena Ostapenko (WTA 82). Halep, die dit jaar Wimbledon op haar naam schreef, won het Canadese hardcourttoernooi al twee keer, in 2016 en 2018. In 2015 was ze verliezend finaliste.

Nadal eenvoudig langs Pella

Titelhouder Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich eenvoudig geplaatst voor de kwartfinale van het ATP-toernooi in Montreal (hard/5.701.945 dollar). De 33-jarige Spanjaard, het eerste reekshoofd, haalde het na 1u42' in twee sets van de Argentijn Guido Pella (ATP 24): 6-3, 6-4. Voor Nadal, die de Rogers Cup al vier keer (2005, 2008, 2013 en 2018) won, is het zijn eerste toernooi sinds zijn nederlaag in de halve finale op Wimbledon tegen Roger Federer. Voor een plek bij de laatste vier neemt Nadal het op tegen de als zevende geplaatste Italiaan Fabio Fognini (ATP 11). Die rekende in zijn achtste finale in twee sets (6-2, 7-5) af met de Fransman Adrien Mannarino (ATP 69).