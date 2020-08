Osaka laat finale in Cincinnati schieten met hamstringblessure, Azarenka krijgt eindzege cadeau Redactie

Bron: Belga 0 Tennis Naomi Osaka (WTA 10) laat verstek gaan voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hard/1.950.079 dollar). De Japanse heeft last van haar linkerhamstring. De Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA 59) krijgt de eindwinst door het forfait van Osaka cadeau.

Osaka was vrijdag in de halve finales nog met 6-2 en 7-6 (7/5) te sterk voor Elise Mertens (WTA 22). De Japanse had aanvankelijk forfait gegeven voor die partij uit protest tegen het nieuwe geval van politiegeweld tegen de zwarte man Jacob Blake in Kenosha in de staat Wisconsin. Maar na overleg met de WTA en de Amerikaanse tennisbond besloot ze toch aan te treden.

"Het spijt me echt dat ik me vandaag met een blessure moet terugtrekken", reageerde Osaka. "Ik blesseerde mijn linkerhamstring gisteren in de tiebreak van de tweede set, en vannacht bracht niet het gehoopte herstel. Dit was een emotionele week voor mij, ik wil iedereen danken voor de vele steun."

Azarenka haalde het vrijdag in de halve eindstrijd met 4-6, 6-4 en 6-1 van de Britse Johanna Konta (WTA 15). De 31-jarige Azarenka won nu in totaal 21 WTA-titels, al dateerde haar laatste eindzege wel van 2016. Drie jaar eerder won ze de titel in Cincinnati. De teller van de 22-jarige Osaka staat voorlopig op vijf.

Osaka speelt normaal maandag (lokale tijd) haar duel van de eerste ronde van de US Open tegen haar landgenote Misaki Doi (WTA 78).