Osaka klopt Andreescu en mag naar halve finales WTA Peking

De Japanse Naomi Osaka (WTA 4) heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van het WTA Premiertoernooi in Peking (hard/8.285.274 dollar).

In de Chinese hoofdstad haalde Osaka het in de kwartfinales na een stevige comeback in drie sets van de Canadese Bianca Andreescu (WTA 6), vorige maand nog winnares van het US Open: 5-7, 6-3, 6-4 na een duel van meer dan twee uur.

Voor beide speelsters was het de eerste confrontatie op het WTA-circuit. De 21-jarige Osaka maakte met de zege een einde aan de reeks van zeventien gewonnen wedstrijden op rij voor de negentienjarige Andreescu, die in de tweede ronde te sterk bleek voor Elise Mertens (WTA 23).

In de halve finales neemt Osaka, ook vorig jaar bij de laatste vier in Peking, het op tegen de Deense titelverdedigster Caroline Wozniacki (WTA 19). In de andere halve finale staan de Australische Ashleigh Barty (WTA 1) en de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 8) tegenover elkaar.

