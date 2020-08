Osaka houdt Elise Mertens uit finale in Cincinnati: Japanse is in twee sets te sterk Redactie

28 augustus 2020

19u24 0 Tennis Elise Mertens (WTA 22) is er vrijdag niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hard/1.950.079 dollar). De Limburgse ging met 6-2 en 7-6 (7/5) onderuit tegen de Japanse Naomi Osaka (WTA 10). De wedstrijd duurde twee uur en een minuut.

Osaka had aanvankelijk forfait gegeven voor de halve finale uit protest tegen het nieuwe geval van politiegeweld tegen de zwarte man Jacob Blake in Kenosha in de staat Wisconsin. Maar na overleg met de WTA en de Amerikaanse tennisbond besloot ze toch aan te treden.

De 22-jarige Japanse stond voor de derde keer tegenover de 24-jarige Mertens. Ze hadden allebei een van de vorige duels gewonnen.

In de finale van het Western & Southern Open speelt Osaka, een voormalig nummer 1, tegen de Britse Johanna Konta (WTA 15) of de Wit-Russische Victoria Azarenka (WTA 59). De Japanse mikt op een zesde WTA-titel, de eerste dit jaar. Ze won met de US Open 2018 en de Australian Open 2019 al twee grandslamtoernooien.

Elise Mertens blijft voorlopig steken op vijf toernooizeges. Eerder deze maand verloor ze de finale van het toernooi in Praag tegen de Roemeense topper Simona Halep.