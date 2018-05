Organisatie European Open haalt David Goffin in oktober naar Antwerpen TLB

15 mei 2018

16u12

Bron: Belga 0 Tennis In oktober is Antwerpen voor het derde jaar op rij de gaststad voor de European Open tennis (hardcourt/615.206 euro), in 2018 het enige ATP-toernooi in ons land. "Het wordt voor de Belgische tennisfans een ideale gelegenheid om onze nationale toppers aan het werk te zien", vertelde toernooidirecteur Dick Norman dinsdag bij de voorstelling van het toernooi in de Scheldestad.

Met David Goffin (ATP 10) wist het toernooi al Belgiës beste tennisser te strikken. "En daar zijn we in de wolken mee", verklaarde Norman. "Het is voor hem het enige toernooi van het jaar in ons land, dus niet te missen voor de tennisliefhebbers. We stellen ook deze editie alles in het werk om een sterk deelnemersveld naar Antwerpen te halen. Momenteel lopen de gesprekken met meerdere buitenlandse toppers, die via een wildcard aan het toernooi zullen kunnen deelnemen. En we vergeten uiteraard onze landgenoten niet. Naast Goffin zullen verschillende Belgische tennissers een uitnodiging ontvangen."

"Een van onze hoofddoelstellingen is om het tennis met dit toernooi in België op de kaart te zetten", vervolgde de 47-jarige ex-tennisser. "Een spannend toernooi, met beklijvende wedstrijden tussen toppers, kan niet anders dan de sport in ons land een boost geven. Maar ook voor de Belgische tennissers zelf is de European Open in Antwerpen uniek. Als ex-speler weet ik hoe motiverend het is om voor eigen publiek te spelen."

De European Open vindt dit jaar van 14 tot 21 oktober plaats in de Lotto Arena in Antwerpen. De twee voorbije edities trokken Fransmannen aan het langste eind. Jo-Wilfried Tsonga won vorig jaar, terwijl Richard Gasquet in 2016 aan het feest was. Telkens was de Argentijn Diego Schwartzman verliezend finalist.