Organisatie Australian Open voert 'supertiebreak' in laatste set in: "Om fans speciale ontknoping te geven"

21 december 2018

12u14 0 Tennis De organisatie van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar, heeft laten weten vanaf komend jaar in de laatste set van een duel (bij een 6-6-tussenstand) gebruik te zullen maken van een supertiebreak (tot tien punten). De beslissing komt er na een uitgebreid onderzoek van de organisatie, die spelers, coaches, commentatoren en journalisten consulteerde.

"We hebben gekozen voor een tiebreak van tien punten om de fans toch een speciale ontknoping te geven in vaak episch spannende duels", aldus toernooidirecteur Craig Tiley. "Deze langere tiebreak kan voor een onverwachte, finale twist zorgen in wedstrijden en bovendien de dominantie van de opslag verminderen. We geloven dat dit de beste oplossing is voor spelers en fans over de hele wereld."

De nieuwe formule wordt ingevoerd bij alle enkel- en dubbelwedstrijden. De mannen spelen om drie winnende sets. Bij de vrouwen en in de verschillende dubbelduels volstaan twee winnende sets.

Door de beslissing van de Australian Open blijft Roland Garros over als enig grandslamtoernooi waarin in de laatste set met twee spelletjes gewonnen moet worden. Op Wimbledon zal volgend jaar een tiebreak van zeven punten worden gespeeld bij een 12-12-tussenstand in de laatste set. De US Open heeft al jaren een traditionele tiebreak van zeven punten bij een 6-6-stand in de laatste set.

Het debat omtrent het einde van duels laaide het voorbije jaar weer op toen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson op Wimbledon grote cijfers nodig had in zijn laatste set om achtereenvolgens Roger Federer (13-11 in de kwartfinales) en John Isner (26-24 in de halve finales) te verslaan. Acht jaar geleden speelden Isner en Nicolas Mahut, ook al op Wimbledon, de langste wedstrijd in de tennisgeschiedenis. In een duel over drie dagen klopte Isner de Fransman uiteindelijk met 70-68 in de vijfde set. Beide heren hadden meer dan elf uur op de baan gestaan.

De Australian Open gaat volgende maand door van 14 tot 27 januari 2019. Afgelopen jaar ging de zege naar de Zwitser Roger Federer, die in de finale in vijf sets (6-2, 6-7 (5/7), 6-3, 3-6 en 6-1) de maat nam van de Kroaat Marin Cilic.