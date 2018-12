Organisatie Australian Open bevestigt deelname Serena Williams, ook Murray en Nadal van de partij LPB

05 december 2018

08u00

Tennis Serena Williams (37) gaat op de Australian Open op jacht naar haar 24ste grandslamtitel. De organisatie van het eerste grandslamtoernooi van het jaar heeft de komst van de Amerikaanse tennisster naar Melbourne bevestigd.

In 2017 won Williams het toernooi voor de zevende keer. Ze versloeg toen in de finale haar zus Venus, op dat moment was ze acht weken zwanger. In september van dat jaar werd haar dochter Alexis Olympia geboren. Na haar rentree bereikte Williams de finales op Wimbledon en de US Open. Beide partijen verloor ze waardoor ze nog steeds één grandslamtitel minder achter haar naam heeft staan dan de Australische Margaret Court. De finale in New York was haar laatste - veelbesproken - optreden. Haar nederlaag tegen de Japanse Naomi Osaka wordt vooral herinnerd door de woede-uitbarsting van Williams tegen umpire Carlos Ramos. De rentree van Williams is gepland eind december bij een demonstratietoernooi in Abu Dhabi. Daarna reist ze naar Australië waar ze eerst met haar land deelneemt aan de Hopman Cup.

Onder de 102 vrouwen en 101 mannen die hun deelname hebben bevestigd, is ook Andy Murray, die vijf keer de finale haalde maar de Australian Open nog nooit won. Een heupblessure hield hem grote delen van 2018 aan de kant. Murray maakt in Melbourne gebruikt van een beschermde status. Na zijn blessures is hij gezakt naar de 259ste plaats op de wereldranglijst, maar in Melbourne geldt hij als nummer twee van de wereld.

Rafael Nadal (ATP 2) is eveneens van de partij. De Spanjaard kwam niet meer in actie sinds september. Nadal sukkelde eerst met de knie en nadien met de buikspieren, maar geraakt in principe fit. “Ik heb contact met hem gehad, hij is opnieuw in topvorm”, verduidelijkt toernooidirecteur Craig Tiley.