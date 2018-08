Oranje boven in finale Cincinnati: Bertens vloert Halep - Flipkens sneuvelt in New Haven - Elise Mertens grijpt naast zevende dubbeltitel Redactie

19 augustus 2018

23u46

Bron: Belga 1

Bertens klopt Halep in Cincinnati

Kiki Bertens (WTA-17) heeft het WTA-toernooi van Cincinnati (2.874.299 dollar) op haar palmares gebracht. In de finale verraste de 26-jarige Nederlandse door de Roemeense Simona Halep (WTA-1) in 2 uur en 5 minuten met 2-6, 7-6 (8/6) en 6-2 te verslaan. In de tweede set werkte ze daarbij een matchbal weg.

Voor Bertens is het de zesde toernooizege, de tweede dit seizoen. In april was ze de beste in Charleston. Daar won ze haar eerste Premier Tournament, nu heeft ze ook een eerste Premier 5 beet. 's Werelds nummer een Halep boekte vorige week in Montreal nog haar achttiende toernooizege. In Cincinnati stond ze voor de derde keer in vier jaar tijd in de finale, maar winnen deed ze het toernooi nog nooit. In 2015 moest ze de titel op het hardcourt in Ohio aan de Amerikaanse Serena Williams laten, vorig jaar bleek de Spaanse Garbine Muguruza te sterk.

Kirsten Flipkens sneuvelt in tweede kwalificatieronde New Haven

Kirsten Flipkens (WTA-48) is er niet in geslaagd zich op de hoofdtabel van het met 799.000 dollar gedoteerde WTA-toernooi van New Haven (Connecticut) te plaatsen. In de tweede kwalificatieronde moest de 32-jarige Antwerpse met 6-3 en 6-2 het onderspit delven voor de Sloveense Tamara Zidansek (WTA-74).

Elise Mertens grijpt naast zevende dubbeltitel in Cincinnati

Elise Mertens (WTA 27 in dubbel) en haar Nederlandse partner Demi Schuurs (WTA 13 in dubbel) hebben naast de titel gegrepen in het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati.

Het Belgisch-Nederlandse duo, zesde reekshoofd in Cincinnati, ging in de finale in twee sets onderuit tegen de Tsjechische Lucie Hradecka en de Russin Ekaterina Makarova, de zevende reekshoofden: 6-2 en 7-5 na 1 uur en 11 minuten.

Bij Mertens blijft de teller zo op zes dubbeltitels staan, op een totaal van elf finales. Drie van haar titels behaalde ze aan de zijde van Schuurs: in 2017 in Guangzhou en dit jaar in Hobart en Rosmalen. In het enkelspel ging Mertens er vrijdag in de kwartfinales uit tegen de Tsjechische Petra Kvitova.

Bertens en Halep in enkelfinale

De Nederlandse Kiki Bertens (WTA 17) neemt het in de finale van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati op tegen de Roemeense Simona Halep, de nummer een van de wereld in het vrouwentennis.

De als eerste geplaatste Roemeense versloeg in de halve finales Arina Sabalenka (WTA 34) uit Wit-Rusland in twee sets: 6-3 en 6-4. Eerder op zaterdag had Bertens het in de halve eindstrijd gehaald met drie sets van de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 6), die vrijdag nog te sterk bleek voor onze landgenote Elise Mertens (WTA 14) in de kwartfinales.

De 26-jarige Bertens won tot dusver vijf toernooien. Dit jaar mocht ze al vieren op het gravel van Charleston. Voor haar is het de vijfde keer op de WTA Tour dat ze tegenover de Roemeense staat. Van de voorgaande vier ontmoetingen won Halep er drie. De twee tennissters troffen elkaar nog nooit in een finale.

Voor de eveneens 26-jarige Halep wordt het al de zesde finale van het seizoen, de tweede op rij. Vorige week pakte ze immers de toernooizege in het Canadese Toronto. De winnares van Roland Garros speelde eerder al twee keer (2015 en 2017) de finale van het Western & Southern Open, maar kon er nog nooit winnen.