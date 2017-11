Opvallend: Zverev haalt grap uit bij umpire (al breekt ontspannen houding hem zuur op) 14u05 3 rv

Zverev meteen uitgeschakeld in Parijs-Bercy

Alexander Zverev (ATP 4) is uitgeschakeld in de tweede ronde van het Masters 1.000 toernooi in Parijs-Bercy (hard/4.273.775 dollar). De 20-jarige Duitser verloor met 3-6, 6-2 en 6-2 van de Nederlander Robin Haase (ATP 43).



Opvallend: in de eerste set maakte Zverev plots de veters van de umpire los. Hilariteit alom in het stadion. De ontspannen houding brak de Duitser zuur op, want nadien moest hij het spel ondergaan. Robin Haase neemt het in de achtste finales op tegen de Portugese qualifier Joao Sousa (ATP 58) of de Argentijn Juan Martin del Potro (ATP 17).

When an ump gives you heck, untie his shoe. ¿¿#RolexPMasters pic.twitter.com/N1cTWANHUl Tennis TV(@ TennisTV) link