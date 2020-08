Opvallend: Kim Clijsters heeft nieuwe kledingsponsor FDW

21 augustus 2020

05u30 0

Opvallende switch van Kim Clijsters (37). Achttien jaar lang (met tussenpauzes) werd de Limburgse gekleed door het Zuid-Koreaanse tennismerk Fila, maar vanaf gisteren staat ze op de baan met kledij van het Amerikaanse Full Court Sport. Een relatief jong bedrijfje dat pas in 2014 werd gelanceerd door Marguerite Wade. “Ik ben al lang een fan”, liet Wade optekenen. “Ik hou van de kalme intensiteit van Kim.” Clijsters zelf wilde dan weer vrouwelijke, onafhankelijke ondernemers steunen. “Ik bewonder dames die durven anders te zijn”, zei ze. “Vanaf het moment dat ik het merk zag en Marguerite ontmoette, wist ik dat dit juist zat voor mij.” Hopelijk inspireert haar nieuwe pakje Clijsters ook tot grootste prestaties in New York.

Lees ook:

Kim Clijsters krijgt ook wildcard US Open voor dubbelspel en speelt naast 18-jarige

Kirsten Flipkens, onze vrouw in de US Open-bubbel, ondanks quarantaine van twee collega-tennissers: “Je voelt je hier veilig” (+)