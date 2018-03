Opslagkanon Isner is verrassend de eerste finalist in Miami - Geen dubbelfinale voor Mertens TLB

30 maart 2018

22u45

Bron: Belga 0 Tennis De Amerikaan John Isner (ATP 17) heeft zich verrassend als eerste geplaatst voor de finale van het Masters 1.000-toernooi in Miami (hardcourt/7.972.535 dollar). Isner rekende na één uur en 25 minuten in twee sets (6-1 en 7-6 (7/2)) af met de Argentijnse favoriet Juan Martin del Potro (ATP 6).

De 29-jarige Del Potro had er in Miami al een knap avontuur opzitten. In de kwartfinales had hij meer als drie uur nodig om de Canadees Milos Raonic (ATP 25) huiswaarts te sturen. Voordien had hij ook al het toernooi in Indian Wells - in de finale tegen Roger Federer (ATP 2) - en Acapulco op zijn naam geschreven. De Argentijn was vijftien partijen op rij ongeslagen.

In de finale wacht Isner een confrontatie met de winnaar van de andere halve eindstrijd, tussen de Duitser Alexander Zverev (ATP 5) en de Spanjaard Pablo Carreno-Busta (ATP 19).

De 32-jarige Amerikaan gaat voor zijn dertiende ATP-titel in 25 finales. In Miami staat hij voor de elfde keer op de hoofdtabel. Een keer eerder haalde hij er de halve finales. In 2015 bleek Novak Djokovic te sterk. Vorig jaar werd hij in de derde ronde uitgeschakeld.

Geen dubbelfinale voor Mertens

Elise Mertens heeft zich , aan de zijde van de Nederlandse Demi Schuurs, niet kunnen plaatsen voor de dubbelfinale op het WTA-toernooi van Miami (hard/8.648.508 dollar). Mertens en Schuurs verloren na dik anderhalf uur tennis in een supertiebreak (4-6, 6-3 en 11/9) van de de Tsjechische vrouwen Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova, het zesde reekshoofd.

In de finale wacht Krejcikova en Siniakova een confrontatie met de winnaars van het duel tussen de Russische tandem Ekaterina Makarova/Elena Vesnina en het Australisch-Amerikaanse paar Ashleigh Barty/Coco Vandeweghe.

In het enkeltoernooi ging Mertens, nummer 21 van de wereld, er vorige zondag in de derde ronde (zestiende finales) uit tegen de Britse titelverdedigster Johanna Konta (WTA 14).