Opnieuw pittige loting voor Clijsters: Britse Konta is tegenstandster in Monterrey XC

29 februari 2020

21u53 0 Tennis Kim Clijsters neemt het maandag of dinsdag in het Mexicaanse Monterrey op tegen Johanna Konta. De Britse is momenteel het nummer vijftien van de wereld. Opnieuw een pittige loting voor de Limburgse.

Kim Clijsters speelt volgende week in Monterrey haar tweede WTA-toernooi sinds haar comeback. In Dubai ging ze in de eerste ronde ten onder tegen Australian Open-finaliste Garbiñe Muguruza. Nu krijgt de Belgische met Johanna Konta andermaal een moeilijke tegenstreefster tegenover zich. De Britse haalde vorig jaar nog de halve finale van Roland Garros.

Als Clijsters de maat neemt van Konta, kruist ze in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Monterrey de degens met de Britse Heather Watson (WTA 69) of de Duitse Tatjana Maria (WTA 90).