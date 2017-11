Ophef over 'seksistische' lotingsceremonie van nieuw tennistornooi: "Een schande"



Nog voor de start van de Next Gen ATP Finals werd er al ophef veroorzaakt Tennis De eerste editie van de Next Gen ATP Finals, een tennistoernooi waarbij deze week een aantal nieuwe spelregels zal worden getest, heeft al voor de officiële start de nodige ophef veroorzaakt. Niet om sportieve redenen, maar omdat de lotingsceremonie te seksistisch zou zijn geweest.

De loting in Milaan werd vandaag opgeluisterd door acht vrouwelijke modellen, die de deelnemers over de groepen A en B moesten verdelen. Dat gebeurde op ludieke wijze, althans dat was de bedoeling van de organisatie. De modellen liepen met de tennissers over de catwalk, terwijl ze de letters A en B onder hun kleding hadden verstopt.

Deze werden vervolgens op opvallende wijze tevoorschijn gehaald. Zo moest de Zuid-Koreaanse tennisser Hyeon Chung een handschoen met zijn tanden uittrekken om te zien in welke groep hij zat. Ook werden er letters onthuld door een jurk omhoog te trekken of een jasje uit te doen.

The ATP NextGen Milan draw ceremony made players select models to determine their groups. Stunningly uncomfortable, cringeworthy and trashy. pic.twitter.com/g63OfK5IOK Ben Rothenberg(@ BenRothenberg) link

"Een schande", zo oordeelde voormalig Wimbledon-kampioene Amélie Mauresmo op Twitter. Judy Murray, moeder van voormalig nummer één Andy Murray, was het volmondig met de Française eens en omschreef de loting als 'vreselijk'.

Tennisbond ATP en hoofdsponsor Red Bull trokken zich de kritiek aan en boden excuses aan. "De bedoeling was om Milaan in de schijnwerpers te zetten als de modehoofdstad van de wereld. De uitvoering van de loting was echter smakeloos en onacceptabel. We hebben hier spijt van en het zal niet meer gebeuren."